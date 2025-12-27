La Policía Nacional detiene en Baza al autor de un robo con fuerza y siete tentativas más la misma noche

Archivo - Vehículo estacionado de Policía Nacional. Imagen de Archivo. - POLICÍA NACIONAL EN GRANADA - Archivo

BAZA (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Baza (Granada) a un varón de 45 años como presunto autor de un robo con fuerza consumado y siete tentativas de robos con fuerza más, ocurridos durante la misma noche.

Según ha informado la Policía Nacional este sábado en una nota, el primer intento para apropiarse de lo ajeno se produjo a la 1,20 de la madrugada y según describe la investigación, "realizó varias tentativas sin éxito hasta casi las seis de la mañana".

Así, de los ocho locales comerciales a los que el presunto autor del robo intentó acceder con un destornillador, solo consiguió acceder a una peluquería de la que "sustrajo tres maquinillas de cortar el pelo y 20 euros en efectivo". A pesar de ocultar su rostro con una capucha y una braga, las pesquisas han identificado a la persona para finalmente detenerla.

En esta línea, "el autor actuó siempre con el mismo modus operandi, utilizando un destornillador para forzar las puertas de acceso y causando daños visibles en los accesos".

No obstante, las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo Operativo Local, apoyadas en las imágenes que pudieron recopilar, inspecciones técnico-policiales de Policía Científica y la identificación de un testigo, "han permitido atribuir sin género de duda todos los hechos a una misma persona".

El detenido, con más de 70 antecedentes policiales previos, ha pasado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Baza.