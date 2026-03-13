La Policía Nacional intervino en febrero más de 3.800 plantas de marihuana y cerca de 9,5 kilos de hachís en Granada

Archivo - Vivienda habilitada para el cultivo de marihuana, en imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo en las zonas de Granada capital; Baza, en el norte de la provincia; y Motril, en la costa, durante el pasado mes de febrero un total de 13 operaciones contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala. Se han saldado con la detención de 35 personas y la incoación de más de 570 expedientes administrativos sancionadores, así como la aprehensión de una cifra superior a las 3.800 plantas de marihuana, junto con cerca de 9,5 kilos de hachís.

Paralelamente, se han llevado a cabo cerca de 70 intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico en Granada en colaboración con Endesa, a raíz de las cuales se ha comprobado que el cien por cien de las viviendas contaban con conexiones ilegales a la red de suministro, según ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa este viernes.

Las operaciones se han concretado en el desmantelamiento de numerosas plantaciones de marihuana en interiores no habitados, en el despliegue de diversos dispositivos de control y vigilancia en las inmediaciones y accesos a distintas barriadas de estas ciudades y en otras actuaciones relacionadas con la compra-venta de estas sustancias o su transporte.

El grueso de las operaciones realizadas le corresponde a la capital, con un 85 por ciento de las mismas, habiéndose desarrollado en Motril un ocho por ciento y en Baza el siete por ciento restante.

En la capital granadina se ha incautado el cien por cien de las más de 3.800 plantas de marihuana localizadas durante el segundo mes del año. Los agentes de policía también han incautado cerca de 9,5 kilos de hachís, el 76 por ciento del mismo hallado en Motril y el 24 por ciento restante en Granada.

Por otra parte, han sido sancionadas por vía administrativa más de 570 personas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, correspondiendo el 75 por ciento de las mismas a intervenciones llevadas a cabo en la capital granadina, acumulando Motril el 25 por ciento restante.

En conjunto, han sido detenidas 35 personas en relación con el delito de tráfico de drogas, el 94 por ciento de estas lo fueron en Granada y el otro seis por ciento en Motril.