Del Pozo afirma que los conjuntos al aire libre en Andalucía han sufrido "pequeños desperfectos" por el temporal

Patricia del Pozo, durante su intervención en la inauguración del CIR de la Mezquita-Catedral de Córdoba. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha afirmado este lunes que en su consejería están "terminando el inventario" sobre los daños que ha causado el temporal en los diversos conjuntos arqueológicos y enclaves patrimoniales al aire libre en la comunidad autónoma, si bien ha avanzado que, en general, "han sido pequeños desperfectos, pequeñas incidencias, que requieren, en algunos casos, de alguna pequeña intervención", pero no se han producido "grandes problemas o grandes afecciones al patrimonio".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha participado en la inauguración oficial del Centro de Información y Recepción (CIR) de la Mezquita-Catedral, Del Pozo ha explicado que "el temporal ha afectado algunos de nuestros espacios patrimoniales, fundamentalmente los que están al aire libre, lo que son los enclaves, los conjuntos arqueológicos, fundamentalmente, que han sido daños menores, con árboles que han caído y, en fin, pequeñas incidencias".

Como respuesta, según ha precisado la consejera, ya se está "terminando el inventario, para saber exactamente cuánto es el presupuesto que necesitamos y qué es exactamente lo que tenemos que hacer en cada uno de los conjuntos", añadiendo que "ya vamos recuperando la normalidad".

Ello requiere la conclusión del referido inventario, ahora en fase de elaboración, como paso preceptivo para, después, "hacer frente a todos esos pequeños desperfectos que hayamos podido tener, fundamentalmente en los conjuntos y en todo lo que está al aire libre".