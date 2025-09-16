Del Pozo cree la antigua sede de la Biblioteca del Estado sería un "espacio adecuado" para el Bellas Artes de Córdoba

Archivo - Una de las salas del Museo de Bellas Artes de Córdoba, durante el desarrollo del programa 'Doble Tempo', para la promoción de artistas emergentes. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo ha afirmado este martes que no se ha tomado aún una decisión definitiva sobre el traslado de sede del Museo de Bellas Artes de Córdoba, pero sí que "se ha valorado la posibilidad de trasladar el museo a la antigua sede de la Biblioteca del Estado", considerando Del Pozo que ese sería un "espacio adecuado".

Así lo ha señalado, en su respuesta, en la Comisión de Cultura y Deporte del Parlamento andaluz, a preguntas de la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Ana Romero, quien ha criticado la "absoluta improvisación" y la "falta de respeto" que demostró la consejera al anunciar dicho traslado en una reciente visita a Córdoba, mediante "un anuncio vacío, sin informes técnicos, sin estudios de viabilidad y lo que es más grave, sin un consenso ni comunicación formal con el Ministerio de Cultura. Que debe ser parte clave en cualquier decisión de este calado".

A ello se suma, según ha añadido Romero, que "el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba fue muy claro. El suelo reservado para el museo estaba previsto en la Avenida Fray Albino", siendo ello el resultado de "una planificación seria", que da "seguridad jurídica", pero en el Gobierno andaluz del PP "han decidido ignorarlo sin más explicación" y "han optado por buscar confrontación en lugar del diálogo con instituciones y con colectivos culturales".

Ante ello, la consejera de Cultura ha asegurado que "todos compartimos que el Museo de Bellas Artes de Córdoba necesita una ampliación y un cambio de sede", siendo ello "necesario para poder mostrar más y mejor su colección", y "para tener el Bellas Artes que necesita y merece la ciudad de Córdoba", desde la premisa de que "en su sede actual no dispone de espacio suficiente para poder desarrollar adecuadamente sus funciones".

Así, según ha argumentado, en su actual ubicación en la Plaza del Potro, "no solo tiene limitaciones por su superficie expositiva, sino también para el desarrollo de servicios al público y trabajos de investigación. Hablamos de poco más 1.300 metros cuadrados en un inmueble compartido", en este caso con el Museo Julio Romero de Torres, y ello "es insuficiente".

"Ya en la redacción de su plan museológico de 2008 --ha proseguido--se establecía la necesidad de buscar una nueva sede, desde el año 2008", resultando que "en diciembre de 2023 se cerraron las instalaciones de la Biblioteca Pública del Estado en la calle Amador de los Ríos. Por eso, se ha valorado la posibilidad, que fue lo que yo dije", de trasladar a ese edificio, ahora sin uso, el Museo de Bellas Artes.

Es más, según ha subrayado Del Pozo, "el propio museo elaboró una memoria sobre la viabilidad del traslado" a la antigua sede de la Biblioteca del Estado, la cual, "desde muchos puntos de vista, es un espacio adecuado", insistiendo en que, "desde el punto de vista técnico, el edificio es adecuado, y desde el punto de vista arquitectónico y funcional, el edificio es adecuado para desarrollar la función de museo, porque su plan de uso es compatible con las características del edificio".

Además, "la adecuación será menos compleja y costosa que la búsqueda y adquisición de un solar, seguida de la proyección, redacción y ejecución de una nueva obra, y también dotamos de una nueva vida a un inmueble que es Bien de Interés Cultural (BIC), con un uso que respeta su identidad y además lo pone en valor".

De igual forma, "desde un punto de vista institucional y administrativo, pensamos que también facilita mucho la gestión, ya que ponemos a su disposición un inmueble que ya es de titularidad autonómica", siendo también adecuado "por su ubicación", porque "la situación del edificio es muy oportuna para una institución museística, en pleno eje entre la Mezquita-Catedral y el Alcázar, el mejor emplazamiento para optimizar su extraordinaria potencia".

Por todo ello, según ha avanzado la consejera de Cultura, "vamos a continuar con los estudios técnicos y, naturalmente, abordaremos la necesaria e imprescindible negociación con el Ministerio de Cultura, como titular del museo", de forma que los "próximos pasos" consistirá en "iniciar el procedimiento con el Ministerio de Cultura, para su adscripción como nueva sede del Museo de Bellas Artes".

Tras ello, corresponderá "planificar la redacción de los proyectos de adaptación, en cooperación con el Ministerio", con la intención de "plantear la adaptación de algunos espacios de la biblioteca para hacer actividades de difusión del museo durante la fase de planificación, ejecución y traslado".

Actualmente, según ha detallado Del Pozo, el Museo de Bellas Artes de Córdoba "está trabajando en el programa de necesidades y en la actualización del plan museológico", y cree la consejera que su traslado a la antigua Biblioteca del Estado "es una buena decisión y una oportunidad para Córdoba y vamos a seguir trabajando" para ello, "y así se lo estamos explicando al Ministerio, porque es una magnífica oportunidad para el Museo de Bellas Artes de Córdoba, en poco tiempo", y "si sale adelante, va a ser un gran Museo de Bellas artes para Córdoba".