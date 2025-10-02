PP achaca a "la dejadez" de Diputación el que se pueda perder el nombre de Jaén en el aeropuerto Granada-Jaén

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha tachado de "auténtica vergüenza" que la provincia "esté siendo señalada públicamente por la dejadez del equipo de gobierno socialista" en torno al aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. En este punto, señalan que la falta de apoyo de Diputación a esta infraestructura hace que "estemos a un paso de quedarnos sin aeropuerto".

La posibilidad de que se borre el nombre de Jaén de la terminal, tal y como ha apuntado el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez (PP), evidencia, según el PP, "una falta de respaldo sostenida al turismo y a los profesionales del sector, que también lastra el desarrollo económico de la provincia".

En opinión del portavoz del PP en Diputación, Luis Mariano Camacho, el planteamiento de Rodríguez es "consecuencia directa de la ausencia de compromiso de Paco Reyes y su equipo, que han abandonado cualquier estrategia de apoyo a esta infraestructura compartida".

"El aeropuerto es tan nuestro como suyo. No se puede estar a favor para la foto y, cuando hay que dar el paso adelante, Jaén desaparece. Es vergonzoso que nos coloreen así la cara y que tengamos que recibir este reproche público por nuestra falta de apoyo", ha indicado en un comunicado el portavoz Popular.

Ha añadido que "el mejor ejemplo de la dejadez" de la Diputación es que, desde 2021, "mantiene sin personal la oficina turística del aeropuerto" y "solo hay una pantalla, un servicio digital ineficaz, con interacciones ridículas".

El PP ha instado a la Diputación de Jaén a que "ponga de su parte" invirtiendo en el desarrollo de la provincia y destine más recursos al aeropuerto, siguiendo el ejemplo de Granada, que este año ha movilizado 800.000 euros para campañas publicitarias en aerolíneas y ha aprobado dos millones de euros para mejorar las conexiones aéreas.

"Granada ha dado un paso adelante, ahora le toca a Jaén para que la terminal siga creciendo tras alcanzar en 2024 los 1,1 millones de pasajeros, con un incremento cercano al diez por ciento respecto a 2023", ha dicho el portavoz popular.

Camacho ha exigido a Reyes que "se reúna de inmediato" con su homólogo de Granada para trabajar en un plan conjunto por que "el aeropuerto requiere hechos, no titulares" y "Jaén no puede perder presencia ni oportunidades por inacción institucional".

En opinión del PP, "defender el nombre de Jaén en el aeropuerto no es una consigna, es apostar por nuestros empresarios, por el empleo y por el futuro de la provincia" y "la Diputación debe rectificar y estar a la altura".