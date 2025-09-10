PP-A acusa a Montero de "mentir" en el Congreso sobre quita de deuda y dictamen del Parlamento sobre financiación

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 10 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupo - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha acusado este miércoles a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de "mentir descaradamente" en el Pleno del Congreso sobre el asunto de la condonación de la deuda a las comunidades y acerca del dictamen sobre financiación autonómica que aprobó el Parlamento en el año 2018.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, se ha referido al debate que han mantenido este miércoles en el Congreso Montero y el diputado del PP Juan Bravo (exconsejero andaluz de Hacienda) sobre la condonación de la deuda.

"El señor Juan Bravo lo que le ha comentado a la señora Montero (exconsejera andaluza de Hacienda) es que ella no siempre estuvo en la defensa de la condonación de deuda, y ella ha dicho que siempre lo ha defendido, que no se ha leído el dictamen del Parlamento en el que se recogía esa condonación", según ha relatado Toni Martín.

Ha añadido que lo que dice exactamente el dictamen de financiación autonómica del Parlamento es que considera adecuado un mecanismo de reestructuración de la deuda autonómica en manos del estado, tomando como criterio la insuficiencia financiera sufrida por aquellas comunidades cuyos recursos del sistema actual se situasen por debajo de la media".

"¿Se sitúa por debajo de la media Cataluña? Se sitúa por encima de la media", ha añadido Martín, quien ha indicado que el anteproyecto de ley de condonación de la deuda aprobado por el Consejo de Ministros, en modo alguno, sigue el "criterio" del dictamen del Parlamento de Andalucía.

"El criterio es yo te respaldo la condonación de deuda, tú me mantienes quince minutos más en el sillón de la Moncloa", ha agregado Toni Martín, quien ha señalado que el dictamen del Parlamento deja claro además que la fórmula del mecanismo de reestructuración de la deuda, "nunca puede sustituir el necesario refuerzo de los recursos ordinarios del sistema".

Ha insistido en que Montero ha "mentido" cuando ha dicho que ella siempre "defendió la condonación de deuda": "No, defendió (de acuerdo con el dictamen del Parlamento) la condonación de deuda vinculada a la infrafinanciación de las comunidades que la sufrían, por ejemplo, Andalucía, Valencia o Castilla-La Mancha, pero en ningún caso Cataluña, a la que se le condonan 17.000 millones de euros de deuda y que además es la que ha exigido esta quita de deuda que tenemos encima de la mesa".