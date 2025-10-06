PP-A acusa a Montero de venir a Andalucía sólo a "mentir y polarizar" y le pide explicaciones de los "sobres" en Ferraz

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Municipal del PP-A, Ana Mestre, ha acusado este lunes a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de venir a Andalucía solo a "mentir y polarizar", sin traer "soluciones".

En rueda de prensa, Mestre se ha referido al acto celebrado el sábado en Sevilla con la presencia de Montero y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Que Zapatero, el negociador de Waterloo, asesor de Maduro y el peor presidente de España hasta que llegó (Pedro) Sánchez, sea ahora el salvavidas de María Jesús Montero en Andalucía es curioso y dice mucho del proyecto que representa", ha dicho.

En su opinión, el acto del sábado fue "para ver cuál de los dos mienten más; sólo vienen a criticar, a mentir y a polarizar". "Vienen a intentar hacernos ver lo negro blanco y a tergiversar, pero los andaluces no olvidamos", ha dicho la dirigente popular, para quien los socialistas "deberían tener cuidado con los anuncios y las afirmaciones cuando vivimos en una tierra muy azotada por la corrupción socialista".

Ha expresado que le hubiese gustado que Montero y Rodríguez Zapatero hubieran hablado "de para cuándo un nuevo sistema de financiación autonómica justo para Andalucía y también local", y ha añadido que Montero es además "incapaz" de aprobar unos presupuestos generales del estado, de manera que ha sido "incapaz de dotar a su tierra de los recursos necesarios para que los servicios públicos sean mejores".

Mestre ha vuelto a reivindicar las 33 infraestructuras ferroviarias que el estado tiene "pendientes en Andalucía, así como las 118 obras hidráulicas aún paralizadas o la aportación del 50% de financiación para la Dependencia, como sí hace en el País Vasco".

La vicesecretaria de Política Municipal del PP-A ha insistido en que Montero "sólo viene a mentir, a polarizar y criticar al Gobierno de Andalucía, cuando éste gobierna para todos y nos está sacando del hoyo donde el PSOE-A nos tenía inmerso".

Ha añadido que María Jesús Montero "ha puesto la mano en el fuego por todos los que hoy están imputados, investigados e incluso en prisión", y en estas 48 horas no "ha sido capaz todavía de dar explicación alguna sobre esos sobres llenos de dinero en efectivo que el Partido Socialista pagaba a Ábalos, a Koldo, al hijo de uno y a la mujer del otro".

Ana Mestre ha remarcado que "la duda es si María Jesús Montero, siendo la número dos de Pedro Sánchez" en el Gobierno y en el PSOE "sabía de estos pagos". "Si es la número dos de Ferraz, quién autorizaba los pagos y quien autorizaba a quienes se le repartía ese dinero", ha planteado Mestre, quien ha preguntado si Montero "se ha beneficiado" también de algún pago.

"Si es la número dos de Ferraz, deberá saber de dónde salía ese dinero", ha considerado la dirigente popular, para quien María Jesús Montero "tiene poca credibilidad si su respuesta es que no sabía nada".

Según ha dicho, "estamos viendo cómo el Partido Socialista, en su estado más puro, ha gestionado durante muchos años con impunidad, y desde luego sin límite alguno, los intereses de todos".

"Montero evidentemente viene a nuestra tierra una vez más a ensuciar y no atraer soluciones", ha indicado Mestre, quien ha recalcado que es "sorprendente que nunca se presente en Andalucía con una hoja de ruta clara".