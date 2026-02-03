PP acusa al PSOE de usar la Diputación de Jaén como "trinchera política" y ejecutar "políticas ineficaces y sectarias"

Toma de posesión del nuevo diputado del PP Juan Lupiáñez - PP

JAÉN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al PSOE de usar la Diputación de Jaén como "trinchera política" mientras "ejecuta políticas ineficaces y sectarias", en vez de "cumplir con su deber y garantizar servicios básicos e iguales para todos".

Así lo ha manifestado el portavoz popular en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho, que ha calificado de "ruin y peligrosa" la gestión en materia de emergencias y ha apuntado que la Diputación "discrimina a los pueblos en el reparto de vehículos 'pick up' para la extinción rápida de incendios".

"Es intolerable que se juegue con la integridad de los jiennenses por puro color político", ha dicho el portavoz popular, que ha ha apuntado también que "llueve sobre mojado, con subvenciones otorgadas en más de un 90 por ciento a municipios del PSOE o carreteras que se arreglan por colores políticos y no por necesidades técnicas".

El portavoz ha señalado que municipios alejados de parques de bomberos, como Hinojares o Montizón, han sido excluidos de este reparto pese a solicitarlo mientras se han entregado a ayuntamientos socialistas mucho más cercanos a un parque y con menos habitantes que Montizón. "Poner las siglas por encima de la seguridad de las familias es cruzar todas las líneas rojas", ha dicho Camacho.

El popular ha denunciado también el "desprecio sistemático" del PSOE hacia los vecinos de El Condado que pagan el agua más cara de España. El PSOE de Jaén, que ha votado en contra de las dos mociones del PP, prefiere "mirar hacia otro lado" antes que exigir al Gobierno de Pedro Sánchez "la exención de los costes que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir repercute en los vecinos".

"La Diputación se limita a poner parches que no solucionan los problemas de potabilidad y presión mientras Sánchez hace caja. Y Paco Reyes calla y obedece", ha afirmado Camacho.

Además, ha tildado de "ejercicio de mezquindad" las mociones del PSOE en materia de sanidad y dependencia. En este punto, ha apuntado que Camacho ha "fue el socialismo quien dejó la sanidad pública en ruinas y los centros de salud en un estado paupérrimo".

Ha añadido que el Gobierno de Juanma Moreno "ha logrado el récord de beneficiarios en dependencia y ha acabado con los tres años y medio de espera que llegó a haber con el PSOE". "Hoy hay el doble de usuarios atendidos. Queda mucho por hacer, pero la prioridad ahora son las personas y no las pancartas", ha afirmado el portavoz popular.

Finalmente, el pleno ha recibido a Juan Lupiáñez como nuevo diputado provincial. Según Camacho, el "compromiso y capacidad de trabajo" de Lupiáñez son "la mejor garantía para defender los intereses de todos los jiennenses".