PP afirma que la respuesta del Gobierno ante el fallo en pulseras antimaltrato no puede ser "el silencio"

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo (Fotografía de archivo) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha manifestado este domingo que la respuesta del Gobierno central ante el fallo en pulseras antimaltrato no puede ser el "silencio", sino que tiene que poner soluciones para la protección de las mujeres.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, esta situación de pulseras antimaltrato es una muestra más de que en España hay un "gobierno inoperante, paralizado, que no actúa, que no gestiona y sobre todo que está absorto en sus problemas de corrupción".

"Y mientras tanto, los españoles estamos cada vez peor", ha dicho Bravo, quien ha indicado que hay aproximadamente 5.000 muejres que se pueden ver afectadas por esta situación de los fallos en las pulseras antimaltrato.

"Además de exigir responsabilidades, también debemos exigir respuestas y soluciones, porque estas mujeres están en una situación de inseguridad e incertidumbre ante su día a día", ha dicho Bravo.

Ha indicado que el PP en el Senado ha preparado una conferencia esta semana para que participen consejeros de comunidades y el Ministerio de Igualdad, "si lo considera", para analizar la situación de las pulseras y, sobre todo, "cuáles son las soluciones para recuperar la tranquilidad para estas mujeres".

Según Bravo, estamos ante un gobierno central que se "autodenomina feminista, pero en el que vemos que las mujeres son abandonadas", como ocurrió con la Ley de 'sí es sí' y ahora con el caso de las pulseras antimaltrato.

Ante este panorama, ha indicado que, decida cuando decida el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocar elecciones, ya "queda un día menos" para la llegada del PP al Ejecutivo nacional y se pongan sus propuestas encima de la mesa.

De otro lado, sobre la situación de Gaza, ha indicado que lo que está ocurriendo hay "que pararlo, eso nadie lo puede discutir". "Pero no podemos entrar en debates jurídicos, sino que hay que entrar en el debate de los hechos y hacer medidas que realmente permitan frenar esto, porque creo que nadie, absolutamente nadie, puede entender que esto esté pasando y que no seamos capaces entre todos los países de frenarlo", ha señalado.

Respecto al reconocimiento del estado palestino por parte de algunos países, ha dicho que "está bien hacer la declaración del estado, pero lo principal es que ya hay una postura que es el reconocimiento y la existencia de los dos estados".