PP-A afirma que Santana Motor, en Linares, "es uno de los monumentos a la incapacidad de la gestión" del socialismo

Publicado 17/10/2018 13:17:11 CET

LINARES (JAÉN), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha considerado que Santana Motor, en Linares (Jaén), "es uno de los monumentos a la incapacidad de la gestión" del socialismo en Andalucía.

Así lo ha señalado este miércoles durante la visita que ha realizado al municipio jiennense, donde ha lamentado que la Junta ha sido incapaz de reflotar el sector industria, a pesar de haber invertido 600 millones de euros en el complejo de la extinta automovilística.

En este sentido, ha recordado que hace siete años que se tomó la decisión de liquidar la sociedad, algo que se ha hecho efectivo hace un mes y que se ha cerrado "con una deuda de Santana Motor de 200 millones a la Junta".

"¿Cómo se puede gestionar tan mal, cómo se puede jugar con la ilusión de tantos trabajadores y como se puede tirar el dinero publico de los andaluces a lo ancho y largo de nuestra comunidad?", se ha preguntado el dirigente 'popular'.

Moreno ha incidido en que hay "una enorme responsabilidad" del PSOE y del Gobierno andaluz, ya que no pueden decir que no ha habido dinero porque. Según ha añadido, "ha tenido fondos europeos y fondos del estado para hacer un gran proyecto en Linares y ha sido incapaz de gestionarlo de manera sensata".

Esos recursos debían "haber servido para consolidar y ampliar el tejido industrial y para fortalecer el trabajo, el progreso y el empleo". Sin embargo, una de las principales consecuencias ha sido que lo que debía ser "un paraíso industrial" es "un páramo, desierto industrial".

Se trata, por tanto, del "epicentro de la pésima gestión de la Junta de Andalucía" por lo que, a su juicio, "es normal que Díaz no pise Linares porque no puede hacerlo", ya que "le dará vergüenza" tras cinco años en la Presidencia en los que la ha visitado. "Yo he venido doce veces. Es evidente quién tiene compromiso con Linares y quién huye de Linares", ha apostillado.

El presidente del PP-A ha abogado por detectar dónde se han cometido los errores y dónde ha ido el dinero para poder solventar la situación, al tiempo que ha afirmado que al PSOE le preocupa que lleguen "con propuestas porque ellos no tienen ninguna".

De esta forma, ha aludido al Plan Jaén que pretende impulsar si llega a presidir el Gobierno andaluz y ha apuntado que recoge un plan de acción coordinada y concertada por parte de todas las conserjerías con una inversión extra para la provincia de Jaén y en concreto para Linares.

Junto a ello, ha apostado por impulsar una "revolución fiscal" por la que la fiscalidad de Jaén y Andalucía "sea la misma que en Madrid" porque ello supondría hacer a este territorio atractivo a la inversión nacional y extranjera a través de los fondos europeos y de los fondos propios.

Finalmente, ha abogado por la puesta en marcha de un plan de reindustrialización para Andalucía con especial incidencia en Linares que contará con los empresarios locales y con el talento y que fomentará el empleo con incentivos, con créditos blancos y también a través de las infraestructuras ya creada y que se debe de utilizar.

"En una legislatura podemos poner en marcha Linares creando empleo, industria y progreso como ya lo hemos hecho en otras comunidades autónomas y en otras ciudades porque tenemos la capacidad y experiencia para poder hacerlo", ha concluido.