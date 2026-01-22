PP-A afirma que todas las administraciones han "estado muy a la altura": "No es tiempo de polémica"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín (Fotografía de Archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

El PP-A ha defendido este jueves que todas las administraciones, como Gobierno central y Junta de Andalucía, han estado "muy a la altura" tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), apuntando que ahora es momento de apoyar a las víctimas y a las familias de los fallecidos y no de "polémica vacía".

Así se ha pronunciado el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, durante su intervención ante la Diputación Permanente, que ha acordado la comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, para informar sobre la gestión que ha hecho la Junta de las emergencias que se han producido como consecuencia del accidente ferroviario.

"Toda Andalucía está de luto, más allá de los lutos oficiales", ha señalado Martín, para quien todas las administraciones "han estado muy a la altura en lo que ahora tocaba inicialmente, que era estar con las víctimas, actuar desde los servicios de emergencia y sanitarios, y hacerlo coordinadamente entre todas las administraciones, y ese es el primer capítulo de esta historia tan trágica y tan dramática".

Ha añadido que "después vendrán otros capítulos, tocarán cuando toquen, pero tocarán: El capítulo de las investigaciones y de las responsabilidades, para terminar también al final en otro capítulo, que será el de los reconocimientos a todo lo que allí se ha hecho por parte no solo de las administraciones y de los servicios que allí han trabajado, sino, sobre todo, de la gente, del pueblo y de la comarca".

Toni Martín ha insistido en que "toca el abrazo de todos a las víctimas", y "no es tiempo de ninguna otra polémica vacía".