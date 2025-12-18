PP-A aprueba en solitario el Presupuesto andaluz para 2026, el último de la legislatura

Carolina España, Antonio Sanz (c.) y Juanma Moreno, este jueves en el Pleno del Parlamento - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves el Presupuesto de la comunidad para 2026, que asciende a 51.597,9 millones, la cifra más alta de la historia de la autonomía, con los únicos votos a favor de la mayoría absoluta del PP-A, mientras que los cuatro grupos de la oposición --PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía--, lo han rechazado. Este es el último presupuesto de la legislatura de mayoría absoluta del PP-A, ya que el próximo año se celebrarán elecciones autonómicas.

La Cámara ha acogido este miércoles y jueves el debate final del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026, durante el cual los grupos han tenido ocasión de realizar valoraciones globales sobre el mismo.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la votación, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado que Andalucía va a contar con un nuevo presupuesto en 2026, a diferencia de lo que ocurre en el Gobierno de España o en la mayoría de las comunidades autónomas, donde se "tienen que disolver sus parlamentos porque no pueden" aprobar unas cuentas autonómicas para el próximo año.

Al presupuesto se han incorporado más de un centenar de enmiendas de todos los grupos (75 de PP-A y más de 30 de la oposición) durante los trámites tanto en la Comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social como en el debate final en el Pleno. La mayoría de las enmiendas aceptadas a la oposición han sido mediante transaccionales y Vox ha sido el grupo de la oposición al que más se le han aceptado (casi 20).

Los grupos presentaron un total de 2.660 enmiendas parciales al Presupuesto, de las que todas las del PP-A quedaron incorporadas al texto durante el debate en la comisión de Hacienda (75). Los cuatro grupos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, han mantenido para el debate final 2.023 enmiendas.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

En el último debate agrupado del proyecto de ley --correspondiente a los artículos 2 y 3, exposición de motivos y título--, el parlamentario del PP-A Pablo Venzal ha aprovechado su intervención para valorar la acción de gobierno de Juanma Moreno "sin crispación, desde la sensatez, no haciendo caso a las calumnias ni injurias", y sin entrar "al trapo de tanto disparate como oímos", con la pretensión de "hacer cada día mejor nuestra tierra", algo que "los andaluces están viendo", según ha sostenido antes de reivindicar también que la Junta no está subiendo "la prisión fiscal a los ciudadanos" y, en cambio, sí está siendo "eficiente en el gasto" público.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Rocío Arrabal ha comenzado sentenciando que el Presupuesto aprobado este jueves "no es" para las andaluces, desde la premisa de que "el PP nunca ha querido a esta tierra". Dicho esto, ha centrado la mayor parte de su intervención en las acusaciones de supuesto acoso sexual que se han realizado sobre el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, para aseverar que "Andalucía merece un gobierno que esté del lado de la dignidad de las mujeres, de las denuncias y no de la impunidad", y ha instado a los 'populares' a actuar "pronto" en este caso que "huele muy mal, a podrido", según ha avisado.

Por parte de Vox, su parlamentaria Cristina Jiménez ha advertido de que la "diferencia real" entre el montante del Presupuesto de 2026 y del de los "créditos finales" de las cuentas vigentes es de "apenas 240 millones", y los nuevos Presupuestos vienen "más maquillados que Lady Gaga, porque si descontamos el gasto financiero y los gastos y los costes de intermediación, tanto estatales como europeos, se queda en poco más de 40.000 millones", según ha señalado antes de concluir que "Andalucía necesita menos propaganda y una nueva forma de gestionar al dictado de lo que necesitan los andaluces", y "el PP no es el modelo" para eso, según ha zanjado.

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha sostenido en el cierre del debate presupuestario que "el pueblo andaluz va a recibir carbón de estas cuentas" y ha deseado un 2026 para los andaluces con "una sanidad pública fortalecida, una educación pública que brinde las mismas oportunidades y una dependencia donde se atienda a los mayores con dignidad", situación que ha considerado posible "si el año que viene el señor Bonilla deja de ser presidente de la Junta de Andalucía".

Finalmente, por parte del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, su diputada Begoña Iza denunció al inicio del debate final de este proyecto de ley, este pasado miércoles, que estos Presupuestos "derivan cientos de millones de dinero público de la sanidad y la educación públicas a llenar el bolsillo de los amigos de la empresa privada", además de que "vacían de contenido a la empresa pública de vivienda", son "insuficientes en ayuda a la dependencia", y "dejan desprotegidos a la población más vulnerable".

CONTENIDO DEL PRESUPUESTO

En cuanto a las líneas generales de las cuentas para 2026, dos de cada tres euros del presupuesto andaluz se destinan a políticas sociales, y la mitad de ese gasto a Sanidad, que alcanza 16.265,9 millones de euros, un incremento de 1.016,3 millones (+6,6%) respecto a 2025. Desde 2018, el presupuesto sanitario ha crecido en un 65,4%, según la Junta, que ha destacado que una parte del presupuesto sanitario está destinado a la incorporación de 4.371 nuevos profesionales sanitarios, incluidos 478 nuevos MIR, de los que unos 1.200 serán médicos.

Por su parte, la Educación contará con un montante total de 11.186,4 millones de euros, 284,4 millones más que el pasado año y un 48% más que en 2018. Se incorporarán 3.459 nuevos docentes y se ampliará la oferta de Formación Profesional y la gratuidad del segundo ciclo de infantil. En Dependencia, la partida sube un 12%, hasta los 2.610,6 millones de euros, y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad aumenta su presupuesto global un 9,8%, muy por encima del crecimiento medio del Presupuesto.

Los Presupuestos 2026 mantienen el compromiso de los últimos años de "mejora de los servicios públicos esenciales, especialmente en materia de atención a la dependencia", según la Junta, que ha destacado que se trata de "la mayor apuesta por proteger a las personas vulnerables que ha hecho Andalucía".

Las políticas de vivienda reciben también "un fuerte impulso", con 763,3 millones de euros, un 38,7% más que en 2025 y casi el triple que en 2018. Sumando los incentivos fiscales en vivienda (460 millones de euros), el esfuerzo total asciende a 1.223 millones, según la Junta.

En el plano más puramente económico, este presupuesto incrementa las políticas de apoyo al tejido productivo un 2,2%, hasta los 7.418,7 millones, cifra que supone 158,6 millones más que en 2025 y representa el 14,4% del total del Presupuesto. Destacan la política de Agua y Litoral, que se incrementa casi un 30% (+28,6%), o la de Dinamización económica e industrial, que crece un 68%, hasta los 1.275,4 millones de euros.

Para Agricultura, Ganadería y Pesca, "pese a la caída de los fondos Feader", se han presupuestado 2.631,8 millones de euros, y a Investigación, desarrollo, innovación y digitalización se destinan casi 900 millones de euros (en concreto, 898,8 millones), según la Junta. Para Desarrollo Sostenible se destinan 737,5 millones de euros y para Infraestructuras de Transporte, 1.130,9 millones.

Además, el de 2026, según la Junta, será el presupuesto "más inversor de la historia de Andalucía", ya que el capítulo de inversiones alcanza los 6.413,8 millones de euros, un 10% más que en 2025 y un 73% más que en 2018. Los autónomos serán este 2026 grandes "protagonistas de las cuentas andaluzas", con 147,5 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 50% con respecto al año anterior (49 millones de euros más), según la Junta.