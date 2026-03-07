PP-A apuesta ante el 8M por que el Parlamento andaluz reafirme su "compromiso con la igualdad real y efectiva"

Archivo - Foro 'Mujeres andaluzas que lideran' organizado por el PP-A. (Foto de archivo). - PP-A - Archivo

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular defenderá el próximo jueves, 12 de marzo, una proposición no de ley (PNL) en el Pleno del Parlamento que se enmarca en el Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, y con la que, entre otras cuestiones, aboga por que la Cámara andaluza reafirme su "compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres".

En concreto, el PP-A reivindica una igualdad entre ambos sexos "basada en la libertad, la seguridad y la igualdad de oportunidades", según se puede leer en el texto de esta iniciativa, consultada por Europa Press, en la que el Grupo Popular también quiere que el Parlamento inste "a todas las administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, a desarrollar políticas que garanticen una igualdad real y efectiva, especialmente en materia de conciliación, apoyo a la maternidad, protección de las víctimas y acceso oportunidades".

De igual modo, el Grupo Popular quiere que el Parlamento reitere "la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo y en sus relaciones laborales, reconociendo su derecho a la conciliación de la vida profesional y familiar".

También, que el Parlamento muestre "su parecer favorable a que por parte del Gobierno de la Nación se impulse un Plan Nacional de Conciliación y Corresponsabilidad familiar con la participación de las formaciones políticas con representación parlamentaria, agentes sociales, expertos y representantes de la sociedad civil, y en coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales".

Con ese plan, se busca --según abunda el texto de la PNL-- "establecer como prioridad política las líneas de actuación y la articulación de las medidas necesarias, en todos los ámbitos sectoriales, que permitan garantizar y alcanzar una conciliación laboral y familiar real y efectiva, con la financiación suficiente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado".

Asimismo, el PP-A pedirá que el Parlamento manifieste "la necesidad de que por parte de Ministerio competente en materia de Igualdad se lleve a cabo una reorientación del 'Plan Corresponsables' con propuestas de mejora y avance para los próximos ejercicios presupuestarios, adaptadas a las necesidades de las familias y de cada territorio, así como que vuelva a contemplar una financiación íntegra y estable del 100% del mismo".

Otras reivindicaciones de la PNL del PP-A se dirigen al Gobierno andaluz para que impulse, "en el ámbito de sus competencias, políticas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral", y para "continuar desarrollando el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad".

Asimismo, el PP-A quiere que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno andaluz a "seguir fomentando la creación de empleo femenino y una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo en Andalucía, mediante la incorporación de la perspectiva de género en las líneas de subvenciones dirigidas a impulsar la generación de empleo con cuantías adicionales en los incentivos establecidos cuando las personas contratadas sean mujeres, así como contemplando medidas dirigidas a mujeres emprendedoras que reconozcan las distintas realidades y barreras que afrontan las mujeres en el acceso al autoempleo".

Que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "seguir reforzando la igualdad de oportunidades en el mercado laboral promoviendo programas específicos de formación y de empleo para mujeres que mejoren sus competencias personales y profesionales de acuerdo con las necesidades requeridas por el mercado de trabajo en Andalucía" es otra de las reivindicaciones incluidas en esta PNL del PP-A.

Por otro lado, la iniciativa plantea que el Parlamento inste al Gobierno de la Nación a "implementar medidas que contribuyan a reducir la temporalidad, la parcialidad y, en general, la precariedad en el empleo, que afectan en mayor medida a las mujeres, así como a incrementar la financiación de las políticas activas de empleo", y a "avanzar hacia una igualdad real, y ante la infrafinanciación que sufre" Andalucía, con el fin de "dar respuesta a las necesidades reales de las personas trabajadoras desempleadas y, especialmente a las de las mujeres".

Asimismo, el Grupo Popular propone que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "fomentar acciones de sensibilización y formación que promuevan una igualdad basada en la colaboración entre mujeres y hombres", así como que la Cámara reitere su "más absoluto rechazo hacia todas las manifestaciones de violencia machista ejercidas sobre las mujeres".

También, que el Parlamento traslade su "inquebrantable compromiso de tolerancia cero contra las mismas y de avanzar en su erradicación para lograr una sociedad libre de toda violencia, que defienda los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres", y que manifieste "la necesidad de seguir mejorando la coordinación entre las distintas instituciones implicadas en su erradicación y de redoblar esfuerzos para combatirla y para asegurar que las víctimas reciban el apoyo integral que necesitan".

Finalmente, la PNL apuesta por que el Parlamento inste "a las distintas administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, a reforzar las actuaciones de prevención, atención y protección frente a cualquier forma de violencia, acoso o discriminación contra las mujeres".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos para justificar esta proposición no de ley, desde el Grupo Popular sostienen que "persisten importantes desafíos" en torno a la situación de las mujeres en el presente, y "la conciliación de la vida personal, familiar y laboral continúa siendo una de las principales dificultades".

Asimismo, desde el PP-A manifiestan que el 8 de marzo "vuelve a ser una oportunidad señalada para denunciar y condenar rotundamente cualquier forma de violencia contra la mujer", así como trasladan que "la igualdad real debe construirse sin confrontación ni imposiciones ideológicas, implicando a mujeres y hombres en un objetivo común", el de "garantizar seguridad, oportunidades y libertad para que cada persona pueda decidir su propio camino".

"A estos retos se suma la preocupación por las políticas impulsadas por el actual Gobierno de España, que han generado inseguridad jurídica y social en materias especialmente sensibles para la protección de las mujeres", se puede leer también en la iniciativa del PP-A, que denuncia que "determinadas reformas legislativas han debilitado la protección de las víctimas, han generado efectos no deseados en el ámbito de la lucha contra la violencia y han introducido enfoques ideológicos que han provocado división y confrontación en lugar de avanzar hacia consensos amplios en materia de igualdad".

De este modo, el PP-A concluye reivindicando en esta PNL "una igualdad real, sin confrontación ni ideologías excluyentes", que "no enfrente a mujeres y hombres, sino que los comprometa juntos en un objetivo común", y que "garantice seguridad, oportunidades y libertad".