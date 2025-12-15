PP-A avisa de que Montero quiere traer a Andalucía el "modelo de Sánchez" de "corrupción y cinismo político"

Archivo - El secretario general del PP-A, Antonio Repullo (Fotografía de Archivo) - PP-A - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha advertido este lunes de que la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, pretende traer a Andalucía "el modelo" del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de "retroceso, corrupción y cinismo político".

"El sanchismo se derrumba y en Andalucía sabemos bien lo que significa volver al pasado: ERE, clientelismo, despilfarro, parálisis y un olor a podrido que no olvidamos", según ha explicado este lunes en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Repullo.

"Andalucía tiene memoria y sabe que María Jesús Montero es cómplice de esta situación; cómplice del saqueo, de las mentiras y de la banda que ha asaltado nuestras instituciones desde la Moncloa", ha indicado Repullo, quien ha planteado "hasta dónde llega la sombra de Montero en estos casos", porque "hemos visto a la UCO entrando en dependencias del Ministerio de Hacienda".

Ha preguntado a Montero si se va a presentar en las elecciones andaluzas "sin contar la verdad a los andaluces", porque está en el "centro de todos los escándalos y debe dar explicaciones inmediatas".

Antonio Repullo ha señalado que María Jesús Montero, como ministra de Hacienda y como vicesecretaria general del PSOE, "tiene una responsabilidad política directa" en la relación de hechos presuntamente delictivos que se han venido conociendo estos días y que afectan al entorno de empresas públicas y a ámbitos vinculados a la administración del estado.

Para Repullo, "el escándalo de la SEPI es el escándalo de María Jesús Montero", recordando que situó al frente de la sociedad estatal a Vicente Fernández, que fue detenido, con el que "ya había trabajado en la Junta de Andalucía" y de su "máxima confianza".

Ha agregado que Montero "impulsó y aprobó en el Consejo de ministros los rescates de cinco empresas que están siendo investigadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional".

"¿Por qué aprobó Montero esos rescates, sabía los tejemanejes que había detrás de ese enorme reparto de fondos públicos?", ha planteado Repullo, quien ha añadido "qué le debe María Jesús Montero a Vicente Fernández", lo que es "la principal incógnita política de una trama que salpica ya a cuatro ministerios socialistas del Gobierno de Pedro Sánchez".

En su opinión, la "trama que utilizaba la influencia en la SEPI y Correos para canalizar financiación pública a cambio de beneficios privados, demuestra cómo el sanchismo ha convertido las instituciones en un chiringuito al servicio de intereses particulares".

Así, ha insistido en reclamar a Montero "que dé la cara y explique con transparencia qué sabía, qué controles existían y qué decisiones se adoptaron".