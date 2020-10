PP-A avisa al PSOE-A de que ahora es el momento de "arrimar el hombro" apoyando los Presupuestos andaluces para 2021

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha avisado este miércoles al PSOE-A de que ahora es el momento de "arrimar el hombro", apoyando los Presupuestos de la comunidad para 2021. Le ha pedido una "actitud responsable", ya que el Gobierno andaluz trabajará por lograr unos presupuestos "donde todos se sientan cómodos y representados".

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha destacado la importancia de lograr "unidad política" en torno a los grandes debates que marcarán el trabajo de los próximos meses en la Cámara autonómica como la reforma de la PAC o la elaboración de los presupuestos andaluces para 2021.

En este sentido, ha destacado la actitud "transparente y dialogante" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del consejero de Hacienda, Juan Bravo con el resto de grupos políticos para diseñar unas cuentas "con el objetivo de sacar a Andalucía de la crisis y con una clara apuesta por lo social como ha ocurrido con los dos presupuestos anteriores" elaborados por el Ejecutivo de PP-A y Cs.

Así, ha señalado que la izquierda política, especialmente el PSOE, "tiene que entender que ahora es el momento de arrimar el hombro", por lo que ha instado a los socialistas a mantener una "actitud responsable", ya que el Gobierno andaluz trabajará por lograr unos presupuestos "donde todos se sientan cómodos y representados".

Según Nieto, lo que no quiere el Ejecutivo autonómico es que los próximos presupuestos "sean una losa para futuras generaciones", por lo que "la deuda tiene que servir para invertir, no para gasto corriente", punto en el que reclamó al Gobierno de España que "no haga trampas" porque "no nos vale un modelo en el que el Gobierno se quede con los recursos de la UE y nos deje a las comunidades autónomas con la deuda", sino "un sistema justo y equilibrado en el que cada parte asuma su responsabilidad".

Ha aplaudido la decisión del presidente de la Junta de pedir la celebración del Debate del Estado de la Comunidad los próximos 21 y 22 de octubre, "para llevar una posición compartida y sólida en la Conferencia de Presidentes" por lo que reclamó que el debate sea "constructivo" y que los partidos de la oposición "aporten ideas y tengan altura de miras".