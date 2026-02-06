El PP en el Ayuntamiento de Jaén subraya la coordinación institucional y la presencia sobre el terreno

Visita a la zona de los Puentes - PP EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha subrayado la coordinación institucional y la presencia sobre el terreno como "herramienta fundamental" para garantizar la seguridad de la ciudadanía en situaciones de emergencia.

González, que ha visitado las zonas más afectadas por el temporal de lluvia y viento como son los Puentes, ha pedido al alcalde, Julio Millán, que apueste por la lealtad institucional y el trabajo conjunto entre administraciones para así poner por delante "la seguridad y el interés de los vecinos de la capital". Durante la visita a los Puentes han acompañado también a la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, así como al delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella.

En este contexto, Agustín González ha señalado que "era imprescindible estar en los barrios, hablar con los vecinos y con los presidentes de las asociaciones vecinales, y conocer de primera mano cuáles son sus preocupaciones", especialmente en un momento en el que, "aunque lo peor del temporal ha pasado, el riesgo continúa por la previsión de nuevas lluvias con la llegada de la borrasca Marta".

Tras esta visita, los representantes del Grupo Popular se han trasladado al Parque del Seminario, donde han comprobado cómo las fuertes rachas de viento han provocado la caída de numerosos árboles, así como los posibles daños ocasionados tanto en el propio entorno del parque como en las zonas colindantes, una situación que, según González, "vuelve a poner de manifiesto la necesidad de una vigilancia constante y de actuaciones preventivas ante episodios meteorológicos adversos".

Desde el Grupo Popular han agradecido el trabajo que están realizando los equipos de emergencias y los cuerpos de seguridad, al tiempo que han incidido en la necesidad de "mantener la vigilancia activa en los puntos más sensibles de la ciudad mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas", porque "el peligro no ha pasado y Jaén no puede permitirse improvisaciones ni respuestas tardías".