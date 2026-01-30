El PP Córdoba valora que la Junta impulsa inversiones educativas en Baena que ya superan 1,8 millones de euros

El parlamentario autonómico del PP por Córdoba y miembro de la comisión de Desarrollo Educativo en el Parlamento andaluz, José Carlos García, y el parlamentario autonómico y presidente del PP de Baena, Javier Vacas, ante el IES Luis Carrillo de Sotomayor. - PP

El parlamentario autonómico del PP por Córdoba y miembro de la comisión de Desarrollo Educativo en el Parlamento andaluz, José Carlos García, ha destacado este viernes que "el Gobierno de Andalucía está impulsando las inversiones educativas en Baena, con una cuantía de 1.870.542 euros destinada a la mejora de todos los centros educativos de este municipio", siendo "una apuesta sin precedentes".

Así lo ha asegurado el popular desde el IES Luis Carrillo de Sotomayor de dicha localidad, donde ha informado sobre inversiones en materia educativa junto al parlamentario autonómico y presidente del PP baenense, Javier Vacas.

Ambos han hecho balance de las inversiones realizadas por el Gobierno de Andalucía en materia educativa y han resaltado "el compromiso de Juanma Moreno con este municipio, y concretamente en el ámbito de la educación, donde se están impulsando inversiones que ya superan los 1,8 millones de euros".

García ha recordado que hace casi un año estuvo en Baena valorando la inversión en materia educativa, y "en el tiempo transcurrido esa inversión se ha incrementado en más de 800.000 euros, lo que demuestra que el gobierno de Juanma Moreno se está dejando la piel para mejorar la educación pública de Andalucía y, particularmente de Baena, para que los alumnos tengan la mejor educación posible".

Entre las inversiones, abarcan los programas de climatización, de digitalización y obras de mejora en los centros. "Si en esa cifra incluyéramos otras partidas de personal, ayudas al estudio o servicios complementarios, esa cantidad sería muy superior", ha puntualizado García.

En concreto, ha detallado que "la inversión en materia educativa en Baena es de 1.870.542 euros, que se desglosa en 1.138.131 euros de inversiones de la Agencia Pública Andaluza de Educación para la mejora de los centros, a lo que hay que sumar los 104.440 euros del Plan Mejora Tu Centro".

"También el programa de climatización escolar que cuenta con 123.366 euros, aunque una de las partidas más elevadas es la que respecta a la modernización y digitalización en los centros educativos, con una cantidad que supera los 504.000 euros", ha valorado.

Según el parlamentario, "podemos contar con más inversión que nunca gracias a los presupuestos de Andalucía para este año 2026, que destinan 9.339 millones de euros en educación, 3.327 millones más de los que invirtió el PSOE en su último año de gobierno andaluz".

Además, ha aseverado que "estas cuentas se traducen en realidades, como por ejemplo más becas, comedores, transporte escolar y apoyo a la Educación Infantil", a la vez que "cogen mucho impulso en estos presupuestos los programas y medidas de apoyo a la atención a la diversidad", ha explicado.

Por tanto, "Andalucía ha pasado de estar en el vagón de cola con el PSOE a liderar cuestiones como la protección y la calidad educativa del alumnado gracias a las políticas y al compromiso del gobierno del PP", ha asegurado, para continuar que "ahora mismo Andalucía es la primera comunidad que fija la ratio en un máximo de 22 alumnos por clase en Infantil y Primaria a partir del próximo curso, adelantándose a la normativa nacional y estableciendo un nuevos estándar que se implementará de forma escalonada con el objetivo de extenderlo a otras etapas educativas". "Una medida que lleva a cabo Andalucía a pulmón, sin apoyo del Gobierno central", ha aclarado.

Igualmente, García ha advertido de que "estas políticas útiles que se llevan a cabo en materia educativa podrían implementarse aún más si tuviéramos una financiación justa por parte del Estado, pero lamentablemente partimos de una infrafinanciación de unos 1.500 millones anuales que repercute de manera directa en las inversiones".

Al hilo de esto, el popular ha recordado que "lo peor es que ni Sánchez, ni Montero ayudan, sino todo lo contrario, dan más privilegios para los independentistas y menos para los andaluces, que sufrimos el maltrato continuo del PSOE, que nos obliga a competir con un brazo atado a la espalda".

"Desde el PP de Córdoba, y pese a los feos que nos hacen Sánchez y Montero, seguiremos trabajando por la mejora de la educación pública en todos los rincones de la provincia", ha manifestado el parlamentario.