El PP de Córdoba valora que "la Junta promueve la igualdad de oportunidades entre alumnos para acreditar idiomas"

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria autonómica del PP por Córdoba y miembro de la comisión de Universidad, Investigación e Innovación en el Parlamento andaluz, Verónica Martos, ha valorado este jueves que "el Gobierno andaluz apuesta y promueve la igualdad de oportunidades entre el alumnado universitario a la hora de acreditar idiomas en lenguas extranjeras".

Martos se ha referido con ello en una nota al programa de ayudas de hasta 300 euros dirigido a universitarios andaluces y cordobeses para acreditar idiomas de nivel B1, B2 o superior en una lengua extranjera. "Son unas becas fundamentales para muchos estudiantes que quieren y necesitan acreditar un determinado nivel de idiomas y por circunstancias económicas o familiares no pueden", ha dicho.

Según ha remarcado, "el objetivo del Gobierno andaluz es que nadie se quede sin estudiar y acreditar un idioma, que por otro lado es fundamental para su formación académica, para favorecer la movilidad de estudiantes y aumentar su capacitación y empleabilidad".

Así, ha asegurado que "este programa de becas, que se realiza un año más, está dirigido al alumnado de educación superior y universitaria, y está financiado por la Junta de Andalucía, aunque son gestionadas y concedidas por las universidades públicas andaluzas".

"Es fundamental apostar por la excelencia en la formación universitaria y superior, y en eso también entra el dominio de habilidades comunicativas en otras lenguas", ha señalado Martos, quien ha recordado que la acreditación de un nivel al menos de B1 en idioma extranjero es "un requisito en todo el sistema universitario público andaluz para la obtención de un título de grado".

"Con la futura Ley de Universidades, que está en trámite, será obligatoria la acreditación del B2 de un idioma extranjero tanto para la obtención de un título oficial universitario como para el acceso del profesorado a las categorías de personal ayudante doctor y contratado doctor", ha indicado.

COMPATIBLES CON OTRAS BECAS

Además, la popular ha elogiado que "estas ayudas son compatibles con otras becas del Ministerio de Educación, y el mismo estudiante puede ser destinatario de una segunda beca para acreditar un segundo idioma, lo que aumentaría la ayuda a 600 euros". "Las ayudas contribuyen a cubrir los gastos de matrícula y del curso de formación y están destinadas a alumnos con menor renta familiar o dificultades económicas", ha mencionado.

En definitiva, Martos ha declarado que "el gobierno del PP de Andalucía ayuda a los estudiantes andaluces y cordobeses que quieren formarse en una lengua extranjera, apuesta por la igualdad de oportunidades e impulsa la internacionalización, la empleabilidad y la movilidad de los estudiantes universitarios".

"Los jóvenes andaluces y cordobeses cuentan con un gran aliado en su formación y en la construcción de un futuro lleno de oportunidades", ha manifestado, para subrayar que "desde el PP de Córdoba seguiremos trabajando junto al gobierno de Juanma Moreno por nuestro sistema universitario público y de calidad".