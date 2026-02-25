PP-A critica "imprudencia de directivos" de Adif con el material retirado en Adamuz: "Parecemos un país de pandereta"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Pablo Venzal, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 25 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha criticado este miércoles la "imprudencia" de los directivos de Adif tras conocerse la retirada de material de las vías después de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) "sin permiso judicial".

"Parecemos un país de pandereta en algunas cosas", según ha manifestado en rueda de prensa el portavoz adjunto del PP-A en el Parlamento andaluz, Pablo Venzal, para quien es "sorprendente la imprudencia" de los directivos de ADIF.

"Algo que está sub judice y que forma parte de un material y de una investigación jurisdiccional penal, no tiene sentido que de madrugada o a la hora que sea y sin permiso judicial se vaya a manipular o a hacer uso de determinados enseres", ha indicado Venzal, para quien esto recuerda "a la famosa investigación del 11-M".

"Lamentable. Denota que tenemos que ser todos más respetuosos con las investigaciones judiciales y con la separación de poderes", ha añadido Venzal, para quien habrá que ver "lo que da de sí esta cuestión".

Ha añadido que él no dice que se "hayan manipulado" ciertos materiales, pero sí que esto "denota cierta imprudencia de los directivos que ordenaron el retirar esos enseres".

"Queremos todos saber para qué se ordenó la retirada de un almacén donde había un depósito judicial; no tiene mucho sentido", ha apuntado.