PP-A y Cs destacan la estabilidad y credibilidad que da el Presupuesto, que rechazan PSOE y Adelante y Vox ve "válido"

Actualizado 11/12/2019 17:48:39 CET

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP-A y Ciudadanos (Cs) han destacado este miércoles la "estabilidad" y "credibilidad" que garantiza el proyecto de Ley de los Presupuestos de la comunidad para 2020, mientras que Vox ha señalado que aunque no corrige problemas estructurales "es válido para sentar las bases de algo nuevo", y frente al que se han situado el PSOE-A y Adelante Andalucía, que han rechazado la propuesta presupuestaria de lleno.

Así se han pronunciado portavoces de los cinco grupos parlamentarios en el debate final del Presupuesto para el próximo ejercicio que ha arrancado este miércoles en el Pleno de la Cámara andaluza, concretamente durante el debate del texto articulado (a excepción de los artículo 1, 2 y 3, exposición de motivos y título).

En este marco, para posicionar al PSOE-A, el diputado y portavoz de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, ha manifestado que estamos ante un Gobierno andaluz "instalado en una propaganda bastante debilitada por los hechos", que "está incumpliendo sus promesas, no ejecuta el presupuesto actualmente vigente" y tiene "soliviantados" a los empleados públicos.

Ha señalado que el Ejecutivo plantea un Presupuesto para 2020 que es "muy negativo, irresponsable en el planteamiento de los ingresos", que va en la senda del "debilitamiento y desmantelamiento" de los servicios públicos y con planteamientos económicos "que no se atienen a la realidad".

Asimismo, el portavoz socialista ha denunciado que por parte del PP-A no ha habido diálogo ni consenso con el PSOE-A en relación con las enmiendas y que, de hecho, sólo le han aceptado tres enmiendas de carácter técnico por "errores" que ha cometido el Gobierno. Y así, Ramírez de Arellano ha lamentado que los partidos del Ejecutivo han "tumbado" todas las enmiendas socialistas sobre inversiones en educación, sanidad y dependencia o relativas a fomento o el empleo.

En nombre del PP-A, el portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, tras destacar que la andaluza será la primera Cámara en aprobar las cuentas para el próximo ejercicio, ha asegurado que los andaluces están "alegres" de que el Gobierno "haga sus deberes a tiempo" y con "la concreción y capacidad de ser estables, ofreciendo una alternativa de gobierno seria, como se recoge en el Presupuesto para el 2020".

Ha explicado que el crecimiento se concentra en las políticas sociales, que el Presupuesto "se hace con sentido común" y que es el primero que tiene como objetivo el déficit cero, así como que "vienen de la experiencia de las cuentas aprobadas en junio para el 2019", de las que ha destacado el alto nivel de ejecución.

"La credibilidad del Gobierno sigue creciendo", ha abundado Nieto, que también ha hecho hincapié en que son resultado de "un esfuerzo enorme de unidad y lealtad" y trasladar su agradecimiento a Cs y a Vox, partido con el que tienen acuerdos "públicos, transparentes y que se están cumpliendo".

Así, el dirigente del PP-A ha resaltado que este Presupuesto es "el más social de la historia, destinando casi 54 por ciento de los recursos a políticas sociales; está comprometido con el empleo, son municipalistas, y bajan la presión fiscal", ha agregado para asegurar que las cuentas para el 2020 "cumplen la palabra dada".

El portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha indicado que estamos ante "el mayor y mejor" presupuesto de la historia de Andalucía y ha querido lanzar un mensaje de calma y optimismo a los andaluces frente a los "agoreros y catastrofistas".

Ha señalado que después de tantos años de "corrupción" y de políticas "erráticas" y "kamikazes" por parte de los gobiernos socialistas, los andaluces han recuperado la confianza en sus gobernantes y "respiran con un poco más de alivio a final de mes". Ha indicado que hoy Andalucía "lidera el crecimiento en nuestro país" después de 40 años. Según Romero, el camino para el nuevo Gobierno de PP-A y Cs no ha sido fácil por las "trabas, las deudas y los agujeros encontrados como herencia".

Ha puesto en valor la disposición del Gobierno a aceptar enmiendas de todos los grupos para contribuir a mejorar las cuentas del próximo año, y ha indicado que se siente "tremendamente orgulloso" de que en el presupuesto haya 20.000 millones de euros para políticas sociales.

ADELANTE VE UNA "LOSA" PARA EL ESTATUTO

Por su parte, el portavoz de Adelante en la Comisión de Economía, Guzmán Ahumada, ha criticado que el Estatuto de Autonomía para Andalucía esté "por estrenar" y haya pasado "40 años en un cajón cogiendo polvo" y, ahora, estos Presupuestos caen como "una losa" para evitar su desarrollo.

En este sentido, ha mostrado la impugnación a estas cuentas públicas y la presentación de la alternativa que supone su grupo parlamentario. El no a los Presupuestos se basa en la defensa de querer mantener lo conseguido en el Estatuto y que estas cuentas "no garantiza", mientras que la alternativa busca "una verdadera revolución para y con Andalucía".

Tras hacer referencia a artículos del Estatuto, ha llamado la atención sobre los andaluces que tienen que "malvivir" fuera de las fronteras porque Andalucía no garantizaba condiciones de vida dignas y ha recordado que "todas las personas en Andalucía gozan de los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos", lo que "se contradice" con "la criminalización que hacen algunos grupos y que el Gobierno asimila de los menores no acompañados que están bajo nuestra tutela".

Así, ha criticado una "bajada de 1,4 millones" en políticas de erradicación de violencia de género, lo que, a su juicio, "no es más que ir en contra de artículos del Estatuto", al tiempo que ha censurado que el Gobierno ha dejado "en manos de especuladores" la vivienda.

Por Vox, el portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, ha señalado que comparando las cifras globales de los textos presupuestarios del 2017 con los del 2020 "no hay diferencias sustanciales", si bien cree que en el texto articulado "se han hecho importantes reformas y muchas de bastante calado".

Destaca que "sienta las bases" para una reordenación de la administración en general y de los entes instrumentales en particular, y esto es "el desmantelamiento de la administración paralela que ha propiciado las redes clientelares tejidas durante décadas por el PSOE-A en el tiempo que ha gobernado, con el objetivo espúreo de mantenerse en el poder".

"Aunque se dice que son los Presupuestos de Vox, no lo son en la medida que nos hubiera gustado", ha señalado Hernández que defiende que son unas cuentas "válidas para sentar las bases de algo nuevo y mejor, y con estos mimbres cabe la posibilidad de elaborar un buen texto". No obstante, incide en que "hay problemas estructurales que no se pueden arreglar con este Presupuesto porque hacen falta reformas de calado que la Junta no puede acometer sola".

ENMIENDAS 'IN VOCE' RECHAZADAS

Durante este debate, José Antonio Nieto ha propuesto la incorporación de cinco enmiendas 'in voce' al texto articulado, cuya tramitación ha sido rechazada por el PSOE-A, con lo cual decaen al no tener la unanimidad de los grupos para poder proceder.

Estas enmiendas 'in voce', según han informado a Europa Press fuentes del PP-A, se referían a acortar los plazos para la rendición de cuentas de la Junta al 10 de julio y de los entes instrumentales al 1 de julio del año en cuestión; a una modificación de la Ley del Juego para endurecer sanciones a empresas incumplidoras; a la rendición de cuentas por parte de los entes locales y posibilidad de retener las subvenciones si no las rinden; a una dotación de 17 millones en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA) para empresas que iban a instalar, con cofinanciación del BEI, y a la Patrica vinculada con la rendición de cuentas de los ayuntamientos.

Fuentes populares manifestaron que la incorporación de estas enmiendas se habló con todos los grupos parlamentarios.