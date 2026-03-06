El PP defiende en Europa medidas urgentes para abaratar fertilizantes, combatir plagas y apoyar al campo andaluz

Carmen Crespo y cargos del PP de Granada en su visita a Loja - PERFIL DE CARMEN CRESPO EN LA RED SOCIAL X

LOJA (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada del PP Carmen Crespo ha pedido este viernes en Loja (Granada) eliminar la tasa de carbono en frontera y los aranceles a fertilizantes para aliviar los costes de los agricultores, así como herramientas contra el pulgón y fondos europeos para hacer frente a los daños por inundaciones.

Durante una visita a la cooperativa Gallombares en Loja, Crespo ha defendido la necesidad de "adoptar medidas urgentes en Europa y en España para reducir los costes que soportan los agricultores, garantizar herramientas eficaces frente a las plagas --en especial contra el pulgón que está afectando a la producción de lechugas-- y reforzar el apoyo al sector agrario andaluz, tras los daños causados por las recientes inundaciones".

Crespo ha subrayado el papel de esta empresa como referente del sector agroalimentario andaluz y ha destacado la importancia de respaldar a las cooperativas y a los agricultores ante el actual contexto de incremento de costes y dificultades productivas.

La eurodiputada ha compartido la preocupación del sector agrario por el aumento del precio de los fertilizantes debido a la situación geopolítica internacional, y ha reclamado decisiones europeas que ayuden a contener estos costes.

"Estamos muy preocupados por la subida de los fertilizantes y por la situación de los fitosanitarios. Por eso pedimos que se elimine la tasa de carbono en frontera y que se retiren los aranceles a los fertilizantes procedentes de Estados Unidos y de Trinidad y Tobago para evitar que sigan aumentando los costes para nuestros agricultores", ha explicado.

Asimismo, Crespo ha pedido al Gobierno de España que adopte medidas fiscales similares a las aplicadas en otros países europeos para aliviar la carga económica del sector.

"Francia ya ha eliminado impuestos a los fertilizantes para abaratar su coste. Pedimos que España haga lo mismo para que nuestros agricultores puedan acceder a fertilizantes y fitosanitarios a precios razonables", ha señalado.

La eurodiputada también ha advertido del impacto de una plaga de pulgón que está afectando especialmente a cultivos hortícolas en Andalucía. "Se está produciendo un pulgón muy complejo en frutas y hortalizas y necesitamos herramientas para combatirlo. Hay seis países que ya han autorizado una sustancia para ello y pedimos al Gobierno de España que tenga la misma sensibilidad y permita su uso", ha reclamado.

Crespo ha destacado además la importancia de reforzar el papel de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) en la próxima Política Agraria Común.

"La innovación que se ha logrado gracias a las OPFH es fundamental. En la nueva PAC queremos que haya dotación suficiente y que las inversiones en cooperativas estén claramente recogidas y respaldadas", ha afirmado.

CONTROLES A IMPORTACIONES

La eurodiputada también ha defendido la propuesta del PP para crear un frente agroalimentario europeo que refuerce los controles a las importaciones procedentes de terceros países. "Es fundamental garantizar controles eficaces a los productos que llegan de fuera de la Unión Europea para proteger a nuestros productores y asegurar la competencia en igualdad de condiciones", ha señalado.

Por último, Crespo ha reclamado apoyo europeo para Andalucía tras los daños provocados por las inundaciones recientes. "Estamos pidiendo que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y la reserva de crisis agrícola se activen para ayudar a los agricultores y territorios afectados, asi como prorrogar durante este año los fondos europeos destinados a la recuperación de infraestructuras dañadas.

"Pedimos que se prolonguen los fondos europeos vinculados al programa Restore para que ayuntamientos y diputaciones puedan reparar caminos rurales y carreteras que han quedado muy dañados", ha concluido.