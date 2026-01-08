PP-A denuncia que Montero "hipoteca el futuro" de Andalucía con el acuerdo de "la financiación singular" para Cataluña

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este jueves - PP-A

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha denunciado este jueves que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "hipoteca el futuro" de Andalucía con el acuerdo con los independentistas sobre una "financiación singular" para Cataluña.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en relación con la reunión mantenida este jueves en la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, para abordar la financiación de Cataluña.

Antonio Repullo ha señalado que lo que Sánchez "firmará hoy en Moncloa con el amnistiado Junqueras es 'modelo Montero': La financiación singular, con miles de millones extra vía ordinalidad, el cupo y la recaudación de los impuestos".

"Esto no es más que hipotecar el futuro de Andalucía, que siga infrafinanciada y es una cuestión de fondo que atenta directamente contra nuestra sanidad, nuestra educación y nuestra dependencia", ha señalado.

Según Repullo, "con nuestros servicios públicos es con lo que está jugando Montero". Ante eso, según ha remarcado, "Andalucía exige igualdad, justicia territorial y equidad fiscal" porque "ningún andaluz debe recibir menos que nadie por el simple hecho de nacer en Andalucía".

Ha señalado que el PP-A lleva "mucho tiempo reclamando un modelo de financiación justo, basado en las necesidades reales de los servicios públicos, no en la localización de las sedes empresariales" y ha insistido en demandar a Montero "transparencia, igualdad y respeto institucional".

Para Antonio Repullo, "el 'modelo Montero' no puede castigar a quienes más esfuerzo están haciendo ni premiar al que más presiona políticamente". "El modelo Montero rompe la igualdad y perjudica a los andaluces; lo que quiere Montero, y no se lo vamos a consentir, es que paguemos el pato", ha sentenciado.

Se ha mostrado convencido de que los andaluces "conocen bien" a Montero y "no les gusta lo que ven": "Saben que está en todas las fotografías de la corrupción, que está detrás del escándalo de la SEPI, de los sobres en la sede del PSOE, junto a Santos Cerdán y junto a José Luis Ábalos, y junto al socialismo andaluz de los ERE".

Antonio Repullo ha enfatizado que, "en un momento en el que el sanchismo está más débil que nunca, acorralado por la corrupción y cediendo al chantaje de los socios, en el que Sánchez vive de la tensión permanente y de alimentar a los extremos, Andalucía necesita serenidad, respeto institucional y resultados".

Según ha añadido, esa es la "vía andaluza" que ha construido el presidente de la Junta, Juanma Moreno. "Nuestra respuesta al sanchismo y a los extremos es la gestión, desde la moderación, la solvencia y la estabilidad, con unos presupuestos históricos al servicio de los andaluces", ha señalado.

El dirigente popular ha denunciado la "campaña de desprestigio y de odio" del PSOE-A hacia Juanma Moreno y su gobierno durante las fiestas navideñas. "El PSOE-A no respeta absolutamente ni las tradiciones de nuestra tierra, ni las fechas señaladas y por tanto han abandonado ese espíritu navideño que siempre ha reinado en esta época del año", según Repullo, para quien los socialistas "no han entendido absolutamente nada".

"Siguen sin entender que la política es gestión, y que no se trata de dividir todos los días; no entienden que los andaluces le piden a la clase política acuerdos, no enfrentamientos", ha indicado el dirigente popular, para quien a la oposición le "escuece" que el ejecutivo de Juanma Moreno esté centrado en la gestión y que Andalucía sea una "isla de estabilidad, de moderación, de acuerdo y de seriedad política", frente a lo que ocurre a nivel nacional, donde "reina el enfrentamiento".

"Mientras el Gobierno central renuncia a sus responsabilidades, nosotros trabajamos y vamos a seguir trabajando sin descanso por los andaluces", ha agregado Repullo, quien ha insistido en la "estabilidad" que existe en Andalucía y que genera "riqueza".