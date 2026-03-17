El PP de Diputación pide al Gobierno un plan de choque para carreteras y rebajas fiscales ante el precio de la energía

Archivo - El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Antonio Martín. - PP - Archivo

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Córdoba ha anunciado las dos mociones que presentará en el Pleno ordinario de este miércoles y que están centradas en la seguridad vial y el apoyo económico a los ciudadanos de la provincia, siendo la primera una petición al Gobierno de España de un Plan de Choque para las carreteras cordobesas mientras la segunda servirá para exigir rebajas fiscales ante la escalada de los precios de la energía.

Según ha indicado el PP en una nota, el portavoz del grupo en la institución provincial, Antonio Martín, ha urgido al Gobierno de España "a tomar medidas inmediatas ante el estado preocupante de las infraestructuras estatales y la inflación registrada en la energía y los combustibles".

Así, la primera de las iniciativas exige la puesta en marcha de un Plan de Choque de Emergencia para reparar los graves daños que el reciente temporal ha ocasionado en la red viaria estatal a su paso por Córdoba. Según ha señalado Martín, tramos estratégicos de la A-4, la A-45 y la N-432 presentan "un deterioro que compromete seriamente la seguridad de los conductores".

En este contexto, ha afirmado que no se puede "seguir con meros 'parcheos' que se han demostrado insuficientes", por lo que ha exigido "la licitación inmediata de contratos de conservación extraordinaria para un reasfaltado integral. La seguridad de los miles de cordobeses que transitan diariamente por estas vías para trabajar o estudiar no puede esperar más", ha añadido.

Por otro lado, el Grupo Popular defenderá una propuesta para instar al Gobierno de la Nación a adoptar "medidas urgentes que mitiguen el impacto de la subida de precios en los carburantes y la electricidad". Martín ha destacado que, "en una provincia con un sector agrícola y ganadero tan potente como Córdoba, el encarecimiento del gasóleo y la luz está asfixiando la rentabilidad de las explotaciones y la economía familiar".

Entre sus peticiones concretas destacan "la reducción del IVA al 10% tanto para la electricidad y el gas natural como para la gasolina y el gasóleo (incluyendo el agrícola), la eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (Ivpee) y el establecimiento de bonificaciones extraordinarias para el transporte y el sector primario".

Finalmente, desde el PP exigen el "compromiso de no aprobar nuevas subidas impositivas sobre el diésel o los carburantes para proteger la competitividad de los sectores productivos y la economía familiar".

Los populares consideran esto "una cuestión de responsabilidad política". "El Gobierno debe actuar sobre los impuestos que gravan la energía para evitar que el coste de la movilidad y la producción siga lastrando el crecimiento de nuestra provincia", ha concluido Antonio Martín, quien también ha exigido "un compromiso firme para no aprobar nuevas subidas impositivas sobre el diésel".