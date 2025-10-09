PP-A elogia a Moreno frente al Gobierno Sánchez, que "jamás pide perdón, ni informa ni asume responsabilidades"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, este jueves durante su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Pleno del Parlamento. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha contrapuesto este jueves la manera de actuar con "sensibilidad y responsabilidad" del Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía frente a la del Gobierno de España, con Pedro Sánchez y María Jesús Montero a la cabeza, "que jamás ha pedido perdón por un error, jamás ha informado de nada cuando comete un error, jamás soluciona sus errores y jamás asume responsabilidades políticas".

Durante la pregunta en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Parlamento de Andalucía celebrada en esta jornada, marcada por el problema generado por los fallos de comunicación a las mujeres en el cribado del cáncer de mama, Martín ha comparado la distinta forma de afrontar las situaciones por parte de los dos ejecutivos y ha descrito en cuatro pasos lo que, a su juicio, debe hacer un "gobierno responsable y sensible": reconocer el error y pedir perdón, informar con transparencia, exponer públicamente la solución al problema y asumir responsabilidades políticas, según una nota de este partido.

Para el portavoz popular, ésta ha sido la forma de proceder que ha tenido el Gobierno andaluz en relación a este asunto. "Un Gobierno sensible y responsable lo que tiene que hacer primero es reconocer el problema y pedir perdón; que lo hizo usted el primer día; Segundo, informar con total transparencia, que lo hizo usted ese mismo día anunciando una auditoría para analizar pormenorizadamente lo sucedido".

"Tercero, hay que exponer públicamente la solución. Ha pasado una semana y ayer ya presentó el plan de choque que va a garantizar procedimientos para que nunca vuelva a pasar algo así", ha añadido Toni Martín, que ha apuntado: "en cuarto lugar, afrontando las responsabilidades políticas derivadas de lo que ha sucedido".

"Ninguna de estas cuatro cosas, ni pedir perdón, ni informar con transparencia, ni solucionar el problema, ni asumir responsabilidades va a abordar el error. Pero, evidentemente, es la manera de actuar de un Gobierno sensible y responsable", ha continuado argumentando Martín.

"Sería muy fácil recordar aquí la diferencia con la actitud de ese otro Gobierno en el que todos ustedes están pensando, que jamás ha pedido perdón por un error, que jamás ha informado de nada cuando comete un error, que jamás soluciona sus errores y en el que, evidentemente, jamás se asumen responsabilidades políticas", ha enfatizado.

En este sentido, ha instado a "la oposición sincronizada, que no son más que la delegación y la franquicia del sanchismo en Andalucía" a "no dar lecciones".

A juicio del portavoz parlamentario del PP-A, "exentos de problemas y exentos de errores no está este Gobierno, igual que no está ningún otro, pero no es menos cierto que Juan Manuel Moreno Bonilla lleva siete años presidiendo la Junta de Andalucía y en esos siete años ha conseguido que haya más andaluces que nunca trabajando, que Andalucía crezca más que la media de España, que haya más autónomos que nunca en Andalucía, que seamos la comunidad en la que más crece la producción industrial, que en Andalucía se creen el 80% de las empresas de España, que la inversión sanitaria por habitante haya pasado de ser la última a estar por encima de la media, que se haya hundido el fracaso escolar, que se atienda a más dependientes que nunca en la historia de Andalucía", ha enumerado.

"Y todo eso, bajándole a los andaluces mil millones de euros de impuestos y sin que Sánchez y Montero nos den la financiación que nos corresponde", ha proseguido.

"Así que, exentos de errores y de problemas, no estamos -ha insistido--, pero eso no quita, ni reduce, ni borra, ni minimiza la realidad de los incontestables e innumerables avances que Andalucía está viviendo con Juanma Moreno como presidente de la Junta, y que nunca vivió en los 37 años de desgobierno que ustedes protagonizaron", ha dicho dirigiéndose a la bancada socialista.

"SIETE AÑOS CORRIGIENDO PROBLEMAS DEL SOCIALISMO"

En este sentido, Martín ha asegurado que el Gobierno andaluz "lleva siete años teniendo que localizar y corregir problemas originados y creados por el socialismo cuando gobernaba" y ha apuntado que "en el caso del cribado de cáncer de mama, la falta del actual gobierno no ha sido crear un problema, sino no detectar un problema que creó el protocolo Montero, que eliminaba la obligatoriedad de comunicar en 60 días las pruebas del cáncer de mama dudoso", que eliminó en 2011.

En esta línea, ha continuado "hablando de responsabilidades" y le ha preguntado a la que ha denominado "oposición sincronizada" si, "una vez que se sabe cuál es el origen del problema, ese protocolo Montero, van a incluir ustedes la petición en sus demandas judiciales? ¿Van a incluir a María Jesús Montero? ¿Van a pedir la dimisión también de María Jesús Montero? Seguro que no", ha concluido.