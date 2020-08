PP-A espera que Andalucía muestre que es "capaz" de superar el "reto sin precedentes" de la vuelta al cole

SEVILLA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, se ha mostrado confiado en que Andalucía dé "un ejemplo" y demuestre que en la comunidad autónoma "somos capaces de sacar adelante un reto tan importante" y "sin precedentes" como es este año la vuelta presencial de los niños al colegio a partir de septiembre, en un contexto marcado por la pandemia del coronavirus.

En una entrevista concedida a Europa Press, el portavoz 'popular' ha citado la 'vuelta al cole' como el "reto fundamental" que, con carácter "inmediato", afrontará Andalucía al inicio del próximo periodo de sesiones del Parlamento andaluz.

"Va a ser un reto sin precedentes y muy complicado en el que pedimos mucho acierto", y a los profesores y a "todo el personal educativo" que "empleen a fondo su talento y su capacidad, porque nos va a hacer mucha falta su entrega y su capacidad", según ha manifestado José Antonio Nieto.

Tras expresar su "plena confianza" en los profesionales de la educación andaluza, ha agregado que "tendremos que ayudarles en la medida de nuestras posibilidades a que tengan las herramientas necesarias para poder abordar ese reto".

Por otro lado, "al mismo tiempo que vemos cómo se incorporan nuestros niños al colegio", los diputados autonómicos tendrán que "trabajar" en el nuevo periodo de sesiones "para que Andalucía tenga sus Presupuestos preparados para el año 2021", según ha abundado el portavoz del PP-A, quien ha apuntado que "eso empezaremos a trabajarlo a mediados del mes de septiembre", de forma que "en octubre entrará el borrador de Presupuestos en el Parlamento, y en el mes de diciembre tenemos que tenerlo aprobado".

MEDIDAS A DESARROLLAR

De igual modo, de cara al próximo curso político, Nieto ha reivindicado la necesidad de "una serie de leyes que tienen como objetivo poner en marcha ese nuevo modelo económico que Andalucía necesita para salir con más fuerza de la crisis, que en gran medida está marcado en los acuerdos" recogidos en los informes que han presentado las subcomisiones de la comisión de estudio para la recuperación andaluza tras la pandemia constituida en el Parlamento, y que "tienen que ser la materia, el cuerpo legislativo de los siguientes periodos de sesiones, no sólo del próximo" que abarque de septiembre a diciembre, sino "probablemente también de los del año 2021".

"Hay un bloque de medidas muy amplio que tenemos que desarrollar", ha resumido Nieto, quien confiesa tener "mucha ilusión y mucha esperanza en que Andalucía salga fuerte de la crisis del Covid", para lo cual "lo primero que tenemos que hacer es garantizar que sale, y ese es el reto que tenemos a corto y medio plazo de cara al final del año 2020 y principios del 2021", según ha apostillado.

En esa línea, el portavoz 'popular' ha llamado la atención acerca de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya señala que "hasta 2023 no volveremos a estar como estábamos antes del Covid" en España. Sin embargo, "yo espero que Andalucía esté antes" de esa fecha en la situación precedente a la pandemia, "y para eso vamos a trabajar", según ha remarcado.

COMISIÓN DE LA FAFFE

Por otro lado, el nuevo curso político también traerá consigo la reactivación de la comisión de investigación sobre la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) creada en el Parlamento autonómico que, según se acordó el pasado mes de julio, retomará sus comparecencias a partir de septiembre.

No obstante, el PP-A es partidario de "parar" y darse un tiempo de "tres, cuatro meses" para analizar y "aprobar una nueva normativa" para las comisiones de investigación que "sea más exigente con quienes tienen la obligación de comparecer", y también "con quienes participan" en ellas, y que "a partir de ahí evitemos que alguien pueda venir a reírse del Parlamento, que es lo que ha ocurrido" en la comisión de la Faffe, según ha relatado Nieto, que ha lamentado que a los 'populares' "no nos han hecho mucho caso" respecto a esa petición.

En esa línea, se ha declarado "bastante poco optimista con el funcionamiento de esa comisión" mientras "no se cambie esa normativa" y "hasta que no tengamos una regulación sólida" que evite que lo que ocurra en dichas comisiones dependa "de la buena fe de quienes comparezcan", cuando "normalmente los que comparecen en ellas no suelen traer muy buena fe".

El portavoz del Grupo Popular ha agregado que la regulación de las comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía, que se hizo "por una resolución de un presidente socialista" de la Cámara, incluye "unas medidas excesivamente vagas, excesivamente hechas para que se pueda eludir la responsabilidad".

"Eso ha dado pie a que nos encontráramos situaciones inexplicables hace poco, como que va un señor y diga que viene a decir que no voy a comparecer, o que ni siquiera se presente un señor que tenía que comparecer", y que todo ello "al final no tenga una carga para quien actúa de esa forma, ni una sanción", según ha lamentado José Antonio Nieto.

Sobre el curso parlamentario finalizado en julio, ha comentado que "probablemente" ha sido el periodo de sesiones "más complejo" que ha vivido, "por todas las razones", tanto "por la dureza de la crisis a la que nos hemos enfrentado, por la obligación de parar absolutamente la actividad", porque hubo que "buscar una alternativa a no parar la actividad parlamentaria y a no claudicar de nuestras obligaciones", y porque los propios diputados "teníamos que dar ejemplo a la sociedad de lo que tenía que hacer sin dejar de trabajar, porque además teníamos que intentar no contagiarnos" del coronavirus.

UN PARLAMENTO "MUCHO MÁS FUERTE DE LO QUE CREÍAMOS"

Con todo, Nieto cree que el último periodo de sesiones "ha demostrado que tenemos un Parlamento mucho más fuerte de lo que creíamos, con muchas más capacidades de lo que creíamos", así como que "hay herramientas que nos pueden ayudar a funcionar mejor, como las videoconferencias y todos los sistemas que hemos buscado de apoyo que nos van a ayudar a ser más eficientes en el futuro".

De igual modo, ha destacado que, durante la pandemia, el Parlamento andaluz ha convalidado 19 decretos de una "trascendencia brutal" aprobados por el Gobierno de la Junta para afrontar la crisis, y eso demuestra, a su juicio, que la Cámara legislativa "ha sabido estar a la altura" y "hemos sabido adaptarnos a una realidad muy diferente a la habitual, con muchas dificultades para funcionar con comodidad y con normalidad", pero "de una forma bastante razonable".

A todo ello hay que añadirle el trabajo "muy duro" e "intenso" de la comisión de estudio para la recuperación de Andalucía, así como el de las comisiones ordinarias del Parlamento, según ha puesto de relieve el portavoz 'popular', quien ha concluido señalando que "los parlamentarios están sabiendo estar a la altura en general del problema que vive Andalucía".

