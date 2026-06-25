PP exige a Diputación crear un ente único que gestione los parques de bomberos de Jaén y acabe con las "deficiencias"

Reunión comarcal del PP - PP DIPUTACIÓN

JAÉN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén presentará en el próximo pleno ordinario una moción para reclamar la creación de un ente único provincial que gestione los parques de bomberos, al tiempo que exigirá soluciones "inmediatas" ante las "deficiencias" que sufren estos servicios de emergencias.

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del PP en la Administración provincial, Luis Mariano Camacho, durante una reunión comarcal de su grupo celebrada en Jaén capital, enmarcada en la ronda de encuentros que la formación mantiene por el territorio provincial para conocer las necesidades de los vecinos.

Camacho ha advertido de que las carencias en el servicio de bomberos, denunciadas a lo largo de los últimos meses, "han sido corroboradas por la Inspección de Trabajo" en los parques de la Sierra de Segura y la Sierra de Cazorla, a raíz de las denuncias de los propios profesionales.

"Llevamos pleno tras pleno alertando de la falta de personal, de medios materiales insuficientes y de la escasa formación de los efectivos. Esperamos que no tenga que producirse una desgracia para que el PSOE reaccione", ha aseverado el portavoz.

Camacho ha criticado que haya retenes con solo dos bomberos cuando la dotación mínima recomendada es "muy superior". A su juicio, esta situación "compromete tanto la seguridad de los ciudadanos como la de los propios profesionales". "Estamos hablando de vidas", ha subrayado.

Por otra parte, el Grupo Popular elevará al pleno una segunda moción en la que se solicita la convocatoria de elecciones generales. Camacho ha justificado esta propuesta al considerar que la ciudadanía ciudadanos merece poder pronunciarse ante una situación política "marcada por el deterioro institucional, la pérdida de confianza y los continuos casos de corrupción. "La mejor forma de hablar alto y claro es en las urnas", ha enfatizado Camacho.

Finalmente, el portavoz del PP ha lamentado que el orden del día del primer pleno ordinario que encabezará el nuevo presidente de la Diputación, Juan Latorre sea "prácticamente de trámite".

Para Camacho, esta sesión representa "otra oportunidad perdida para abordar los grandes retos de la provincia" y evidencia la "falta de iniciativa y ambición de un equipo de gobierno agotado tras tantos años al frente de la institución".