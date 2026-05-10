El PP ganaría las andaluzas con entre 52 y 55 escaños, según una encuesta de 'El Periódico'

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 26 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

Moreno es el candidato mejor valorado y el preferido por el 39,2% para ser presidente

BARCELONA/SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría las elecciones en Andalucía con entre 52 y 55 escaños, pudiendo obtener la mayoría absoluta fijada en los 55 parlamentarios, con el PSOE en segunda posición (24-27) y Vox tercera (17-20), según una encuesta de 'El Periódico'.

La encuesta, recogida este domingo por Europa Press, señala que Por Andalucía sería cuarta, con entre 6 y 8 escaños, y Adelante Andalucía obtendría entre 4 y 6.

Por estimación de voto lidera igualmente el PP (40,9%), seguido del PSOE (20,5%), Vox (16,3%), Por Andalucía (8,9%), Adelante Andalucía (7%) y Se Acabó la Fiesta (2,7%).

La encuesta la ha realizado Gesop a partir de 802 entrevistas a mayores de edad con derecho a voto en Andalucía del 29 de abril al 6 de mayo de 2026, con un margen de error de +/- 3,5%.

En comparación con los resultados de las elecciones de 2022 el PP perdería entre 3 y 6 escaños, los mismos que perdería el PSOE, mientras que Vox crecería entre 3 y 6 parlamentarios, Por Andalucía aumentaría su representación con entre uno y 3 escaños más y Adelante Andalucía obtendría de 2 a 4 escaños más que en 2022.

En cuanto a la distribución por provincias, el PP lidera la intención directa de voto en todas salvo en Almería, donde es tercero por detrás del PSOE y Vox, que lidera la intención de voto en esta provincia.

CANDIDATOS

La encuesta también pregunta acerca de la valoración de los candidatos, siendo el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, el mejor valorado con una nota de 5,4, seguido por el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, con un 5,2.

Por otro lado, la peor valorada es la candidata del PSOE, María Jesús Montero, con un 3,5, mientras que el líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, obtiene un 4,9 y el candidato de Vox, Manuel Gavira, un 4,2.

En esta línea, Moreno es el preferido por un 39,2% para ser el próximo presidente andaluz, seguido por Montero (18,6%), Maíllo (6,3%), García (4,7%) y Gavira (4,2%).

FIDELIDAD DE VOTO

Respecto a la fidelidad de voto en relación a elecciones anteriores el PP y Vox muestran una fidelidad similar en torno al 70%, aunque Vox pierde más apoyos hacia el PP (14,6%) que el PP hacia Vox (10,6%).

En cuanto al PSOE su fidelidad se sitúa en el 55,4%, con un 8,1% de votantes que ahora se inclinarían por el PP, un 6,8% que optarían por Adelante Andalucía y un 5,7% por Vox.