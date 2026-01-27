PP-A garantiza "protección" de Junta a agricultores y ganaderos ante la "incertidumbre" por Mercosur

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP-A, José Carlos Álvarez, - PP-A

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha puesto este martes en valor "la gestión" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno como garantía "de estabilidad, confianza y futuro para el campo andaluz, en un contexto europeo marcado por la incertidumbre generada por el acuerdo UE-Mercosur", el cual "no puede aplicarse mientras no se garanticen mecanismos reales de protección, defensa y salvaguarda para los agricultores y ganaderos andaluces".

En un comunicado, el vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP-A, José Carlos Álvarez, ha señalado que Andalucía mantiene "una posición clara y coherente: Cualquier acuerdo comercial debe ir acompañado de mecanismos reales de protección, defensa y salvaguarda del sector primario, garantizando que los agricultores y ganaderos andaluces puedan competir en igualdad de condiciones".

"No se puede avanzar si no se protege lo nuestro", ha señalado Álvarez, destacando que esa "defensa se ejerce desde el diálogo permanente con el sector y desde una gestión acreditada con hechos".

En este contexto, José Carlos Álvarez ha reiterado que el PP-A no apoya la "aplicación del acuerdo UE-Mercosur mientras no se garantice esa protección efectiva a nuestros agricultores y ganaderos, y ha reafirmado que esa defensa se ejerce desde el diálogo permanente con el sector y desde una gestión útil acreditada con hechos".

En este contexto, José Carlos Álvarez ha trasladado que el PP-A respaldará, "como viene haciendo desde el primer día, las concentraciones convocadas por agricultores y ganaderos este próximo jueves, reiterando su compromiso de estar al lado del sector, escuchándolo y trabajando junto a él".

"Andalucía siempre ha demostrado que gobierna para su campo, compartiendo sus preocupaciones y defendiendo sus reivindicaciones desde el diálogo, la responsabilidad y la gestión útil", ha señalado.

El vicesecretario del PP-A ha recordado que el Gobierno de Juanma Moreno ha trabajado desde el primer día "de la mano del sector, a través del diálogo permanente y la escucha activa a las organizaciones agrarias y ganaderas".

"Andalucía entiende la preocupación del sector porque conoce el campo, vive el campo y gobierna para el campo", ha afirmado, subrayando que esa forma de hacer política ha permitido "anticiparse, planificar y actuar".