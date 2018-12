El PP de Granada acusa a Susana Díaz de "no dar la cara" ante la condena por el caso Nevada

Publicado 28/11/2018 18:12:27 CET

GRANADA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Parlamento andaluz por Granada Ana Vanesa García ha criticado a la presidenta de la Junta y aspirante a la reelección por el PSOE, Susana Díaz, por "no dar la cara por los 25.000 euros diarios que generan de intereses los 165 millones euros de condena firme y que ya rozan los 200 millones de euros a pagar al promotor del centro Nevada".

Según la candidata popular, Díaz ha estado tres años "sin venir a Granada" y en campaña electoral "ya ha venido cuatro veces, para no decir absolutamente nada del Nevada".

Ana Vanesa García ha señalado en una nota de prensa que la única medida adoptada por la presidenta de la Junta ha sido poner de cabeza de lista del PSOE al Parlamento andaluz por Granada a la "máxima responsable" de la condena del Nevada, en referencia a Teresa Jiménez, quien fuera delegada del Gobierno andaluz en la provincia durante la construcción del centro comercial de Armilla, en el área metropolitana granadina.

"Tenía la obligación de recurrir la licencia de obras, por ser ilegal, y se le pasaron los plazos; tenía la obligación de personar a la Junta en el juicio y no lo hizo; siempre estuvo mirando para otro lado para no cumplir con su obligación, pero Susana Díaz la ha premiado como candidata al Parlamento por Granada", ha señalado García.

También en relación con Díaz, la candidata popular ha señalado que "lleva cinco años como presidenta de la Junta y por mucho que insista en que no tiene pasado socialista y no ha habido ningún caso de corrupción en su mandato, resulta que fue ella por decreto la que ascendió al abogado de la Junta que no se presentó al juicio del Nevada y que conllevó la consiguiente condena millonaria de 165 millones de euros al Gobierno andaluz".

Por su parte, el diputado provincial del PP Antonio Ayllón ha adelantado que en el Pleno de la Diputación Provincial de este jueves, el presidente de la institución y secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, "tendrá que dar la cara" y debatir en el seno del mismo la sentencia "millonaria" del centro comercial Nevada.