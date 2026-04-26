El PP de Granada lleva al Congreso el cierre del aeropuerto y exige un plan alternativo al Gobierno

La portavoz del Partido Popular en Granada, Lourdes Ramírez. - PP DE GRANADA

GRANADA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en Granada, Lourdes Ramírez, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) para exigir al Gobierno de España un plan alternativo ante el cierre temporal del aeropuerto previsto con motivo de las obras en mayo de 2027.

Según ha precisado la formación en una nota, Ramírez ha señalado que esta iniciativa "supone un paso más en la defensa de los intereses de la provincia" y se suma a las mociones ya impulsadas por el Partido Popular tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de la capital donde el PSOE, ha lamentado, no votó a favor, "lo que demuestra la sumisión, una vez más, de los socialistas granadinos a un Gobierno insensible a las necesidades de la provincia, dando la espalda a los intereses y la defensa de Granada".

Al hilo, la dirigente popular ha advertido de que el cierre del aeropuerto durante aproximadamente 21 días en un mes clave como mayo, "tendrá un impacto muy negativo en la economía granadina", especialmente en sectores como el turismo, la hostelería, el comercio y el transporte.

"Granada no puede permitirse perder conectividad en uno de los meses con mayor actividad turística, con numerosos eventos culturales y una alta afluencia de visitantes sin un plan alternativo", ha subrayado. Por ello, el PP ha reclamado al Gobierno central y a Aena "planificación, sensibilidad y responsabilidad" para minimizar los efectos de estas obras, "necesarias desde el punto de vista técnico, pero mal planteadas en su calendario".

A través de esta Proposición no de Ley, los populares instan al Ejecutivo a revaluar el periodo de ejecución de las obras para reducir al máximo su impacto, así como a poner en marcha un plan de coordinación con otras entidades como Renfe que garantice alternativas de transporte a los ciudadanos y viajeros afectados.

Asimismo, la iniciativa plantea la creación de una mesa de diálogo con la Diputación de Granada y la Federación Provincial de Municipios y Provincias para analizar el impacto económico y establecer posibles medidas compensatorias para los sectores perjudicados.

Ramírez ha incidido en que "una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez demuestra su falta de sensibilidad con Granada al actuar sin diálogo, coordinación ni diálogo alguno", y ha exigido que "se priorice el impacto económico en la toma de decisiones que afectan a infraestructuras estratégicas para la provincia".

Por último, el PP ha solicitado que el Ejecutivo remita al Congreso toda la documentación técnica relativa a las obras previstas, con el objetivo de "garantizar la máxima transparencia en este proceso".