PP-A insiste en que Montero "tiene que responder" por los presuntos casos de corrupción de la SEPI: "Dependía de ella"

Archivo - El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ofrece una rueda de prensa. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha vuelto a pedir explicaciones este jueves a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, por su posible papel en los presuntos casos de corrupción relacionados con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

"¿Y de quién dependía la SEPI? De María Jesús Montero, la ministra que defendió y protegió a su presidente, Vicente Fernández, hoy imputado. Montero tiene que responder", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial en 'X'.

Repullo ha calificado a la SEPI como "la piedra angular de los escándalos de corrupción del Gobierno de Sánchez y Montero".

El PP-A vuelva pedir explicaciones de la exvicepresidenta tras conocerse que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y a una planta en Amurrio (Álava) de la misma empresa para realizar un registro por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del 'caso Leire Díez', según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Estas fuentes han apuntado que los agentes de la UCO también tienen orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la SEPI. No hay previsto que se practiquen detenciones.