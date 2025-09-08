El PP de Jaén afea al gobierno local su "teatrillo esperpéntico" y le insta a "trabajar en serio" por la ciudad

JAÉN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha afeado este lunes al equipo de gobierno (PSOE-JM+) su "teatrillo esperpéntico" y le ha instado a "trabajar en serio" por la ciudad.

Así lo ha indicado la viceportavoz 'popular', Mónica Moreno, tras la comparecencia del alcalde, Julio Millán, junto a la primera teniente de alcalde, María Espejo, para analizar la labor municipal de cara a los últimos meses del año.

En su opinión, se trata de "otra maniobra política basada en generar titulares sin ningún fondo real", ya que no han aportado "un solo anuncio nuevo, limitándose a repetir proyectos que ya formaban parte de la gestión de Agustín González".

"Son titulares de segunda mano que, además, se repiten semana tras semana. La pasada semana los anunciaron tras su reunión de coordinación y hoy los vuelven a anunciar. Pero por mucho que se repita una mentira, no se convierte en verdad", ha señalado.

La concejala ha considerado que el único propósito ha sido "utilizar el Ayuntamiento, la institución de todos los jiennenses, para tomarla con la Junta de Andalucía".

Moreno ha añadido que, "a menos que tenga pensado irse a Sevilla" con María Jesús Montero, Millán "es alcalde de todos los jiennenses, y es a ellos a quienes tendrá que dar explicaciones cuando lleguen las elecciones y la ciudad siga completamente paralizada y utilizada como fortín de Montero para intentar derribar a Juanma Moreno".

Así las cosas, ha pedido al gobierno local que "se dejen de confrontaciones institucionales y que se pongan a trabajar en serio por Jaén" y ha puesto como ejemplo que tiene pendiente la subsanación de deficiencias en el proyecto del colector de Los Puentes.

Para la edil, este episodio "se suma al caos con el que se está gestionando el Ayuntamiento", con una "improvisación" reflejada en que "la pasada semana se convocó el pleno ordinario para el 16 de septiembre y, apenas un día después, se desconvocó". Ya este lunes "han vuelto a desconvocar el pleno previsto para el día 24 para convocarlo nuevamente el 25".

Así las cosas, ha lamentado que el PSOE y Jaén Merece Más han convertido la política municipal "en un bucle de propaganda". "El millanismo no aporta nada nuevo, solo repite titulares vacíos y utiliza las instituciones como altavoz partidista, mientras los problemas reales de Jaén siguen sin resolverse", ha manifestado.

Por otra parte, desde el grupo del PP se ha aludido a la posible conversión del edificio que alberga el Ayuntamiento en un hotel de cinco estrellas; una opción planteada hace unos meses por el alcalde y que también él ha descartado este lunes.

El edil Vicente Oya ha explicado que hicieron una consulta al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) y desde éste organismo se ha remitido una carta al PP, en la que señala que cualquier operación que se lleve a cabo con el Ayuntamiento de Jaén "sea coherente con sus valores históricos, arquitectónicos y culturales".

En su respuesta, Icomos puntualiza que, dadas sus limitaciones operativas, concentra sus esfuerzos en el asesoramiento y protección de bienes declarados de interés cultural y patrimonio mundial, así como de sus entornos de protección. No obstante, expresa su apoyo a las acciones que se emprendan para garantizar la conservación de la casa consistorial y anima al grupo 'popular' a "continuar en la defensa de este bien".