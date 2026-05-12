El PP de Jaén afea la "propaganda" con el tren y Puente defiende la gestión "para suplir la falta de trabajo previo"

Archivo - Estación de tren de Jaén. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 12 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha criticado la "propaganda" del Gobierno de España con respecto a la mejora del ferrocarril en la provincia, mientras que el ministro de Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido la labor que están realizando "para suplir la falta de trabajo previo".

La situación del tren ha llegado este martes al Senado a través de una pregunta de la senadora 'popular' Mariola Aranda, quien ha afirmado que "Jaén sigue abandonada ferroviariamente", con "retrasos constantes, averías e incertidumbres permanentes", pese a los "anuncios y promesas" del Ejecutivo central.

Tras aludir a la presentación hace un año por parte del ministro del "baipás de Montoro como la gran solución a la alta velocidad" para la capital, Aranda ha precisado que "nadie discute la alta velocidad", pero tampoco se aceptan "promesas que aplazan soluciones".

Al hilo, ha apuntado que es "una infraestructura compleja, costosa y de muy larga ejecución" que, además, "puede poner en riesgo conexiones esenciales". Frente al baipás, ha hablado de "alternativas viables" como "la opción norte por Mora-Alcázar de San Juan", que "permitiría conectar Jaén con Madrid en aproximadamente dos horas y 48 minutos, reducir costes para los usuarios y mantener las conexiones actuales".

"Aseguró también allí en Jaén --en referencia a la cita visita de Puente a Jaén-- que iban a seguir mejorando esta línea convencional y los servicios, avanzando en mejora a corto plazo. Pero, un año después, la realidad es contundente. No hay mejora en tiempo, no hay más trenes, no hay más frecuencias, no hay resultados", ha dicho, no sin subrayar que los jiennenses no necesitan "propaganda", sino "hechos".

Por su parte, Puente ha compartido el diagnóstico "sobre el abandono de Jaén en materia de infraestructuras de transportes y de comunicación", si bien ha rechazado que se "responsabilice a este Gobierno de esa situación".

"Yo no voy a hacer anuncios. Yo estoy trabajando para suplir la falta de trabajo previo que hubo en relación con las infraestructuras de Jaén", ha resaltado el ministro. En este sentido, ha afeado a la senadora los "olvidos" sobre los anuncios del PP, que, por ejemplo, gobernaba en 2002 cuando "colocaron la primera piedra del AVE a Jaén".

Junto a ello, ha hablado de "realidades" con "400 millones" invertidos en la provincia en materia de infraestructuras desde 2018 y ha retado a Aranda a dar "la cifra de la inversión que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy los ocho años anteriores".

Con respecto al tren, ha hablado de la integración del ferrocarril en Jaén capital, con "45 millones de inversión" previstos, mientras se estiman "400 millones de euros de inversión" para el baipás de Montoro, cuyo estudio informativo se está redactando.

"Me gustaría, de verdad, haberme topado con otra situación, pero la realidad es que lo primero es hacer el estudio informativo. Cuando tengamos el estudio informativo, podremos licitar el proyecto y entonces podremos licitar la obra", ha comentado.

Además, ha subrayado que la alternativa de Alcázar de San Juan "no es que comparten los técnicos de ADIF" para el enlace con la alta velocidad y consideran el baipás como "la mejor". "Reduciría en 50 minutos las tres horas 42 y dos que se tarda en este momento en ir desde Madrid hasta Jaén, dejándolo en apenas dos horas y 50 minutos. Es una solución competitiva", ha incidido.

En todo caso, el ministro ha indicado que la vía convencional por Mora-Alcázar de San Juan "es mejorable y, de hecho, se está trabajando en la seguridad, en la señalización, en mejora de trazado".