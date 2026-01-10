El PP de Jaén asiste a la inauguración de la Interparlamentaria del partido en A Coruña

Parlamentarios del PP en la Interparlamentaria del partido en A Coruña. - PP

El Partido Popular de Jaén ha asistido este sábado con sus parlamentarios nacionales y andaluces a la jornada inaugural de la 28º Interparlamentaria del Partido Popular, que se celebra este fin de semana en A Coruña bajo el lema 'Por lo importante'.

La delegación jiennense, encabezada por su presidente provincial, Erik Domínguez, se ha sumado a este foro de debate para "trasladar las necesidades de la provincia a la agenda nacional y consolidar una alternativa de Gobierno sólida y real", según ha señalado el partido en una nota de prensa.

"Estamos aquí por lo que de verdad preocupa a la gente: por la vivienda, por la seguridad, por la mejora de los salarios, por el futuro de nuestros autónomos o contra la okupación ilegal", ha señalado Domínguez.

El dirigente provincial ha destacado la unidad del PP de Jaén como "una pieza clave" dentro del proyecto que lideran Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, basado en "la moderación, el rigor y la verdad".

"Mientras otros están centrados en tapar su corrupción y en mantenerse en el sillón a toda costa, otorgando privilegios económicos a los independentistas que pagaremos el resto de españoles con más impuestos y menos servicios, el PP está en las soluciones", ha explicado el popular, poniendo como ejemplo el Plan de Vivienda de Feijóo, un proyecto "diseñado para revertir el fracaso de las políticas estatales que han disparado los precios y reducido la oferta y que ha sido el eje de una de las mesas de este foro".

"Seguimos la estela de la Ley de Vivienda de Andalucía, que apuesta por la creación de suelo, la vivienda protegida y el apoyo a los jóvenes para que el acceso a un hogar deje de ser una carrera de obstáculos", ha puntualizado.

En este marco de las mesas de trabajo, el PP de Jaén ha incidido en temas estratégicos para la comunidad autónoma y la provincia, como la necesidad de un control efectivo de los flujos migratorios vinculado al empleo y la ley, así como la exigencia de que el Gobierno central cumpla de forma inmediata con la financiación de la Dependencia.

"No es de recibo que el Gobierno de Sánchez asfixie a comunidades como Andalucía mientras riega de dinero a quienes quieren romper España", ha criticado.