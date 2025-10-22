El PP de Jaén defiende el "compromiso firme" de la Junta con la financiación de los albergues de temporeros

Archivo - La parlamentaria andaluza del PP de Jaén Maribel Lozano, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha defendido este miércoles el "compromiso firme" de la Junta de Andalucía con la financiación de los albergues de temporeros de cara a la próxima campaña de aceituna.

Así lo ha indicado en una nota la parlamentaria autonómica Maribel Lozano, después de que el PSOE haya lamentado el "recorte" en la línea de ayudas a ayuntamientos para el funcionamiento de estos centros.

"El apoyo de la Junta de Juanma Moreno a los albergues es rotundo. El tijeretazo del que habla el PSOE es una invención más en su estrategia de acoso y derribo en el que todo vale contra el Gobierno andaluz. La realidad es que nunca antes se había destinado tanto esfuerzo y recursos a reforzar estos servicios", ha afirmado.

Al hilo, ha señalado que el Ejecutivo andaluz destina 422.000 euros al mantenimiento de albergues, programas de refuerzo de servicios sociales comunitarios y planes locales de inmigración. Una cifra a la que sumado "27.000 euros adicionales para mediación intercultural y atención temprana a personas migrantes, alcanzando una inversión total de 450.000 euros, más otras aportaciones".

"¿Dónde está el gran recorte del que habla el PSOE? Menos mentiras y más memoria, porque fueron ellos quienes dejaron solos a los ayuntamientos sin darles ni un euro. Lecciones del Partido Socialista, ni una", ha reprochado.

Lozano ha destacado, además, el programa de mediación intercultural, "financiado por la Junta", con cinco puntos de atención en Jaén, Martos, Alcalá la Real, Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo y ha desmentido que el Ayuntamiento de la capital asuma con fondos propios a uno de los mediadores, ya que "todos los gastos están justificados y abonados por la Junta".

También ha precisado que las ayudas se conceden por concurrencia competitiva, lo que "garantiza que los proyectos mejor valorados reciban más financiación". "Si algún ayuntamiento percibe menos, no es por recortes, sino porque otros presentan mejores proyectos. Esa es la realidad", ha subrayado.

Por otro lado, ha comentado que la aportación de la Diputación de Jaén, que colabora con algunos albergues de la provincia, aunque no con los 14 previstos, "es también gracias en parte a la Junta, que la subvenciona con cerca de 40.000 euros para este fin".

"Si de verdad le preocupan a los socialistas los temporeros, podría haber asistido a alguna de las reuniones del grupo de trabajo creado para dar respuesta a las reivindicaciones de la ciudad de Jaén, en el que está el Ayuntamiento, y no ha acudido a ninguna", ha considerado.

Por último, ha valorado el programa de atención temprana, desarrollado por la Junta junto a Jaén Acoge, que "permite ofrecer alojamiento en establecimientos hosteleros a los temporeros antes de la apertura de los albergues".

"Estamos cubriendo una necesidad que ni siquiera es competencia autonómica, sino municipal, y que otros no han querido asumir", ha concluido la parlamentaria del PP jiennense.