El PP de Jaén defiende que los presupuestos de la Junta son "realistas y ajustados a las necesidades de la población"

JAÉN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Jaén, Francisco Palacios, ha defendido este martes que los presupuestos planteados por la Junta de Andalucía son "realistas y ajustados a las necesidades de la población".

Así lo ha indicado en una nota tras la presentación de la incidencia en la provincia, con 131,78 millones de euros, de las cuentas que el Gobierno de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs) llevó el pasado viernes al Parlamento.

El también diputado autonómico ha aludido a la "seriedad, rigurosidad y veracidad" con la que se han elaborado los presupuestos para 2019, "en los que esta provincia sale muy reforzada, ya que es la que más inversiones recibe por habitante con 206,53 euros por jiennense".

Ha destacado el carácter provincializado "en un ejercicio de transparencia" frente a los ejecutivos del PSOE, que "inflaba partidas que después no ejecutaban para tapar sus agujeros", lo que "impedía hacer unos presupuestos en los que cada provincia pudiera saber en qué se iba a invertir".

"Hoy los jiennenses sabemos qué hará el gobierno del cambio en la provincia y podemos confiar en que lo presupuestado será realidad", ha asegurado no sin añadir que no existe "ni una sola partida que no haya crecido con respecto a lo ejecutado".

En este sentido, ha lamentado que le PSOE pretenda "engañar a la ciudadanía acusando al nuevo gobierno de la Junta de reducir determinadas partidas", al tiempo que ha considerado que "aprobaban presupuestos muy elevados imposibles de ejecutar que después modificaban para pagar personal".

Palacios ha señalado que "por fin" abrirá el Hospital de Alta Resolución de Cazorla, se reformará el de Jaén eliminando la tercera cama, se pondrá en marcha un tercer equipo del 061 o se reabrirá el servicio de cirugía coronaria. También se construirán tres puntos limpios (La Carolina, Baeza, Alcaudete) y cuatro depuradoras(Porcuna, Guarromán, Jabalquinto y La Higuera), todo ello con un presupuesto que roza los 20 millones de euros.

"Partidas pensadas por y para los jiennenses, para satisfacer sus demandas y sus necesidades", ha resaltado el dirigente 'popular', quien ha aludido también a 102 millones para agricultura y desarrollo rural "para hacer de esta provincia un lugar donde poder vivir".

Las cuentas tampoco se olvidan de Linares, "la gran abandonada de Susana Díaz y el PSOE", con 5,8 millones para el ramal ferroviario de Vadollano y 1,5 millones para el Parque Empresarial de Santana en "una apuesta firme por esta ciudad".

ITI

Por otro lado, ha valorado que por primera vez en unos presupuestos andaluces aparece la Inversión Territorial Integrada (ITI). "Lo dijimos y hemos vuelto a cumplir, que una vez que gobernara el Partido Popular nuestra acción de gobierno iría encaminada a desarrollar sin dilación la ITI en el actual marco financiero de la Unión Europea", ha comentado.

Tras apuntar que supondrá una inyección extra de dinero para "hacer frente a los problemas de desempleo, despoblación y desindustrialización en la provincia", ha incidido en que continuará reivindicando al próximo Gobierno de España la reprogramación de fondos europeos.

Se trata de demostrar "el mismo compromiso que tuvo con la provincia el Gobierno de Rajoy", dado que, a su juicio, a su juicio, el PSOE ha "boicoteado" esta inversión y en el proyecto de PGE presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no se contemplaba ni un solo euro a la ITI".