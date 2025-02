PP de Jaén exige la "ejecución inmediata" del parque infantil en Andrés de Vandelvira, diseñado por el anterior Gobierno

JAÉN 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, junto a los concejales Antonio Losa y Maribel López, ha mantenido una reunión con el presidente de la asociación vecinal Expansión Norte del Bulevar, Manuel López, en la que han visitado el parque Andrés de Vandelvira.

Durante el encuentro, González ha recordado que el anterior equipo de Gobierno ya había diseñado un nuevo parque infantil en este espacio en respuesta a la demanda de los vecinos. "Todos los elementos del nuevo parque infantil ya fueron adquiridos por el Ayuntamiento, por lo que exigimos su inmediata ejecución", tal como señala en un comunicado.

"Es una actuación que responde a una necesidad real de los vecinos del Bulevar y no entendemos que aún no se haya llevado a cabo", ha señalado González. El origen de esta demanda vecinal surge tras una encuesta realizada en noviembre de 2023 por la dicho colectivo vecinal, "en la que se preguntó a los residentes qué uso querían darle a un circuito de 'agility' para mascotas que actualmente se encuentra en desuso".

Al respecto, "un 70% de los vecinos eligió la opción de construir un nuevo parque infantil, y así lo trasladamos al anterior equipo de gobierno, que de inmediato se puso a trabajar en ello", ha explicado Manuel López.

El proyecto diseñado contempla la construcción de un área de 400 metros cuadrados con diez nuevos elementos de juego, entre los que destaca una torre gigante y, como novedad, un columpio adaptado para personas con movilidad reducida, el primero de este tipo que se instalará en la ciudad. Para la inclusión de este columpio adaptado en el proyecto, se trabajó de la mano y bajo el asesoramiento de la Oficina de Inclusión y Accesibilidad.

"Queremos que el Ayuntamiento cumpla con el compromiso adquirido y que este parque sea una realidad cuanto antes", ha insistido el presidente de la asociación vecinal.

Por su parte, Agustín González ha reiterado el compromiso del Grupo Popular con las demandas vecinales y ha exigido al equipo de gobierno actual "que no paralice proyectos que ya fueron diseñados y planificados para mejorar los espacios públicos de la ciudad". "No hay excusas para no ejecutar esta actuación, ya que todo está listo. Los vecinos lo han pedido y el Ayuntamiento debe cumplir", ha concluido el portavoz del citado grupo municipal.