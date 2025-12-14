El PP de Jaén pide al alcalde la documentación del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto de 2026

Archivo - Jaén.-El PP pide al alcalde que conmemore con un gran programa de actos el 125 aniversario del Ayuntamiento - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha presentado este domingo una solicitud al alcalde, Julio Millán, para que le aporte la documentación remitida por el Ministerio de Hacienda relativa al presupuesto de 2026. El concejal José María Álvarez ha expuesto que es determinante que el PP, que prepara alegaciones a las cuentas públicas, disponga de esta información.

En el escrito el Grupo Popular ha exigido al regidor que le remita documentos e informes del Ministerio de Hacienda en relación con la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Jaén para el ejercicio 2026, según ha informado el partido en una nota.

El objetivo es conocer los términos, observaciones o modificaciones que, en su caso, el Ministerio haya solicitado con carácter previo a su aprobación definitiva. José María Álvarez ha resaltado la "urgencia" de que el Grupo Popular "disponga a la mayor brevedad posible de la documentación de Hacienda".

"Es necesario que dispongamos de ella antes de la finalización del plazo de presentación de alegaciones", ha precisado el edil, para quien resulta "incomprensible" que el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más escatime esta información.

En su rechazo al presupuesto, el Grupo Popular ha compartido criterio con la intervención municipal, que, entre otras consideraciones, ha explicado que el capítulo de ingresos no se rige por la lógica sino por la prospectiva.

Al respecto, el informe realizado por este servicio ha precisado que existen previsiones de ingresos que "no se fundamentan en la recaudación de los dos últimos ejercicios".

Al igual que la intervención, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha considerado que los ingresos ordinarios previstos son una mera expectativa y que los extraordinarios, derivados de las concesiones administrativas, carecen de fundamento solido. "Lo que significa que si no se cumplen las previsiones se generará un desequilibrio presupuestario", ha advertido José María Álvarez.