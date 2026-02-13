El PP de Jaén pide a la Diputación que active recursos y modifique el presupuesto para auxiliar a los ayuntamientos

El portavoz del PP en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho. - PP DE JAÉN

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha solicitado a esta administración que active recursos propios y modifique el presupuesto "para auxiliar a los ayuntamientos" ante la situación "desoladora" que los temporales están dejando en la provincia.

"Las últimas borrascas han dejado un escenario de infraestructuras colapsadas, parques arrasados, carreteras destrozadas y caminos agrícolas vitales intransitables en plena campaña de aceituna", ha señalado este viernes en una nota el portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho.

Por ello, ha reclamado al equipo de gobierno (PSOE) que esté "a la altura de las circunstancias" y acometa de inmediato una modificación del presupuesto de la Administración provincial "para volcarlo en la reparación de infraestructuras y destinar recursos propios al auxilio de los 97 municipios".

"Lo sucedido excede en mucho a una sola administración, todas, desde las diputaciones hasta el Estado y Europa, tienen que arrimar el hombro y hacer un esfuerzo acorde. La Diputación de Jaén dispone de herramientas y de presupuesto, lo que hace falta es voluntad política de ayudar a nuestros pueblos en lugar de ponerse de perfil. La Diputación debe dar un paso al frente", ha afirmado.

Camacho ha apuntado que, hasta la fecha, "se ha limitado a anunciar inversiones en sus propias carreteras y a pedir dinero a la Junta de Andalucía o la declaración de zona catastrófica".

"Algo que apoyamos, pero es el momento de apoyar también con fondos propios y directos, no de limitarse a pasarle la pelota a otras administraciones mientras nuestros pueblos se asfixian bajo el lodo", ha declarado el portavoz.

A su juicio, la respuesta de la Junta "ha sido rápida, coordinada y eficaz, estando donde había que estar y demostrando que es un gobierno que funciona". Y ahora, según ha añadido, "va a hacer un esfuerzo sin precedentes reorganizando su presupuesto para enfocarlo en la reconstrucción, pero no puede hacerlo solo y todos deben "estar ahí, desde el más grande al más pequeño".

"Parece que todos somos conscientes del daño que han hecho las últimas borrascas en nuestros pueblos menos el presidente de esta Diputación, que no se ha puesto las botas katiuskas y el anorak para conocer de primera mano los destrozos del temporal. Reyes solo ha aparecido sobre el terreno para hacerse la foto de rigor acompañando a Pedro Sánchez", ha considerado.

Camacho ha recordado que la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) "obliga a la Diputación a asistir a los municipios, especialmente a los más pequeños", de manera que "no puede limitarse a ser una mera espectadora que deriva responsabilidades". Así, "toca arrimar el hombro, dejarse de partidismos y gastar el dinero de los jiennenses en lo que verdaderamente urge" que es "reconstruir" la provincia".

En este sentido, ha abogado por la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia de Jaén, por ser "el foro adecuado para conocer de primera mano y en profundidad el alcance de los estragos del temporal".

"Nuestros alcaldes son los que más y mejor información tienen de cómo ha afectado a su municipio y qué es lo más urgente. Es una información clave para acometer la reconstrucción y que nadie se quede atrás", ha dicho, no sin incidir en la responsabilidad institucional, haciendo "un esfuerzo real" y dejando "completamente de lado el uso partidista de esta situación.