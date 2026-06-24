PP de Jaén pide al Patronato de Deportes medidas que eviten la exclusión de mayores por falta de competencias digitales

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Jaén Ana Núñez. - PP DE JAÉN

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido al Patronato Municipal de Deportes que "corrija las dificultades que están encontrando numerosas personas mayores" para acceder a sus actividades deportivas tras la implantación de nuevas herramientas digitales para la gestión de las inscripciones y de las listas de espera.

"El problema no es que el Patronato avance en la digitalización, sino que lo haga sin mirar a quienes no tienen certificado electrónico, no se manejan con una plataforma web o viven solos y no cuentan con nadie que pueda hacerles el trámite", ha afirmado este miércoles en una nota la concejala Ana Núñez.

En este sentido, ha considerado que "modernizar un servicio público no puede consistir en cambiar una cola en la puerta por una carrera contra el reloj delante de una pantalla".

La edil ha señalado que la actualización de la web del Patronato incorpora funcionalidades positivas desde el punto de vista organizativo, como la posibilidad de apuntarse a listas de espera cuando se completan los grupos.

Sin embargo, ha advertido de que "esa mejora se está convirtiendo en una barrera para muchos mayores", que "llegan a las oficinas municipales, como han hecho siempre, y descubren que las plazas ya están cubiertas y que las listas de espera tienen decenas de personas por delante".

La concejala 'popular' ha lamentado que esta situación afecte, precisamente, a usuarios para los que el deporte municipal cumple una función social y de salud evidente.

"No estamos hablando de un capricho, sino de actividades que ayudan a mantenerse activos, a cuidar la salud, a relacionarse y a combatir la soledad. Dejar fuera a una persona mayor porque no ha podido completar a tiempo un trámite digital es una mala forma de entender la gestión pública", ha dicho.

Por ello, ha reclamado a la concejala presidenta del Patronato Municipal de Deportes, Beatriz López, que estudie de forma inmediata "medidas correctoras para que las próximas inscripciones no vuelvan a generar la misma situación".

Entre ellas, ha planteado habilitar un periodo previo o específico de inscripción presencial para personas mayores o con dificultades acreditadas en el uso de herramientas digitales, reservar un porcentaje de plazas para atención presencial o establecer cualquier otra fórmula que garantice una igualdad real en el acceso.

Igualmente, ha pedido reforzar la atención en las oficinas del Patronato durante los periodos de inscripción y habilitar apoyo personalizado para quienes necesiten ayuda con el registro, la solicitud de plaza o la inscripción en listas de espera.

"No basta con abrir una web y dar por hecho que todo el mundo parte del mismo punto. Hay vecinos que necesitan que la administración les atienda cara a cara y el Ayuntamiento tiene la obligación de preverlo", ha subrayado.

Tras apuntar que "falla" esa planificación, Núñez ha insistido en que la administración debe avanzar, pero sin convertir los trámites "en un filtro que penalice siempre a los mismos". "Una ciudad moderna no es la que obliga a todos sus vecinos a relacionarse con el Ayuntamiento de la misma manera, sino la que adapta sus servicios a la realidad de cada persona", ha concluido.