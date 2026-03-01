El PP de Jaén reclama que la Balsa del Cadimo entre en funcionamiento tras 15 años y 60 millones de inversión

JAÉN 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha denunciado que la Balsa del Cadimo está al 100% de su capacidad y que, cuatro años después de su finalización, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), administración competente, "sigue sin ofrecer respuestas claras ni ponerla en funcionamiento". Además, ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que active esta infraestructura.

González, acompañado del concejal Vicente Oya, ha visitado la Balsa del Cadimo junto al gerente de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, y varios agricultores de la zona, quienes han manifestado su preocupación por la situación de esta infraestructura hidráulica. El portavoz ha subrayado que "es una obra que comenzó hace más de 15 años, que ha supuesto una inversión superior a 60 millones de euros y que, sin embargo, sigue sin ofrecer soluciones a los agricultores".

En este sentido, ha afirmado que desde el Grupo Popular "nos ponemos a disposición de los agricultores para hacer de interlocutores ante la administración competente si es necesario", subrayando que el único objetivo es "que la Administración funcione al servicio del ciudadano y no de espaldas a quienes dependen de estas infraestructuras para su trabajo y su futuro".

Por su parte, el gerente de Asaja, Luis Carlos Valero, ha calificado la situación como "una de las muchas sinrazones de la Confederación", lamentando que "tras años de obras y una inversión millonaria, la balsa esté llena pero continúe siendo inútil a efectos prácticos". Según ha explicado, la infraestructura se concibió como una balsa lateral para regular un río que "no está regulado", pero en la práctica "ni puede laminar avenidas ni almacenar agua útil para el riego en condiciones viables".

Valero ha incidido en que numerosos regantes, especialmente de la zona de Grañena, serían los primeros beneficiarios si la instalación funcionara con "normalidad", pero ha advertido de que los costes energéticos derivados de elevar el agua y volver a distribuirla "podrían hacer inviable su utilización para los propios agricultores".

Desde el Grupo Popular se ha insistido en la necesidad de que el Ministerio competente active de forma "urgente" los mecanismos necesarios para que esta infraestructura cumpla el fin para el que fue construida. González ha recalcado que "no se puede permitir que una obra de esta magnitud y coste permanezca paralizada mientras el sector agrario afronta enormes dificultades y necesita soluciones reales".

El Grupo Popular ha asegurado que continuará respaldando las reivindicaciones de los regantes y agricultores afectados y exigiendo que "se dé una respuesta definitiva a una infraestructura que, más de una década después de iniciarse, sigue sin cumplir la función para la que fue proyectada".