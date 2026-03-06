PP Jaén valora la "gestión eficaz" de la Junta tras el temporal ante otras administraciones que "dejan pasar el tiempo"

Imagen de los graves desperfectos que el temporal ha ocasionado a una carretera. - Álex Cámara - Europa Press

JAÉN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Alcaldes provincial del PP de Jaén, Marino Aguilera, ha agradecido "la diligencia de la Junta de Andalucía para ayudar a los ayuntamientos tras el tren de tormentas". Según ha señalado, los alcaldes han comprobado que "muchos caminos han quedado destrozados" y, mientras otras administraciones "están dejando pasar el tiempo sin entender la urgencia de muchas reparaciones", el Gobierno andaluz "ha vuelto a demostrar no solo una gestión eficaz, sino también un firme sentimiento municipalista".

Aguilera ha afirmado en un comunicado que, "frente al ruido mediático que algunos pretendían generar, a pesar del oportunismo político del PSOE que va en detrimento de los intereses de los jiennenses", la Junta de Andalucía "no ha tardado en cumplir con los municipios para reparar los caminos rurales y las infraestructuras colectivas de riego dañadas por las borrascas en la provincia de Jaén".

En opinión del dirigente popular, el Ejecutivo andaluz "está donde debe estar, junto a los jiennenses", a quienes destinará una inversión de 120 millones de euros para la reparación de caminos rurales y el apoyo a comunidades de regantes. "Muchos caminos quedaron intransitables tras las borrascas y los ayuntamientos no tenemos capacidad para asumir el coste de tantos desperfectos. Aprobar esta ayuda dentro del Plan Andalucía Actúa es estar al lado de los ciudadanos", ha indicado, criticando que el PSOE utilice esta cuestión "para confrontar políticamente".

"El Gobierno andaluz ya ha hecho su trabajo; ahora es el turno de los alcaldes de enviar las incidencias de sus municipios antes del próximo 10 de marzo", ha señalado Aguilera, quien ha añadido que "ahora veremos en qué lado están los alcaldes socialistas: si en el de los intereses partidistas, defendiendo al PSOE de Pedro Sánchez, o junto a los jiennenses". Por su parte, ha asegurado que los alcaldes del PP "lo tienen claro" y trabajarán "con lealtad institucional para recuperar la normalidad en los pueblos lo antes posible".

En este contexto, Aguilera ha defendido que el Gobierno andaluz apuesta por "el municipalismo y la defensa de los intereses de los ciudadanos", algo que --según ha dicho-- se refleja en el apoyo al sector agrícola, "algo que no ocurría cuando gobernaba el PSOE".

Asimismo, ha destacado que en etapas anteriores las ayudas para caminos rurales "no cubrían la totalidad de las obras y obligaban a los ayuntamientos a aportar una parte importante de la financiación". Sin embargo, ha subrayado que durante los años de gobierno del PP los programas puestos en marcha han permitido conceder subvenciones de hasta el 100% del coste de las obras o asumir directamente la ejecución por parte de la Junta, "sin coste para los municipios".

Según ha detallado, estas medidas han permitido actuar durante la actual legislatura en 171 caminos de 88 municipios, lo que supone unos 400 kilómetros de vías rurales acondicionadas y una inversión de 32,9 millones de euros solo en la provincia de Jaén.

Finalmente, Aguilera ha señalado que iniciativas como el 'Plan Andalucía Actúa', impulsado por la Junta, forman parte de la fase de recuperación tras la emergencia meteorológica y cuentan con una dotación superior a 1.780 millones de euros, destinada principalmente a agricultores, ganaderos, autónomos, pequeñas y medianas empresas y ayuntamientos.