PP-A: "El legado de Sánchez será un país asimétrico, con la solidaridad y la justicia quebradas gracias a Montero"

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha destacado este martes sobre el fin del curso político nacional antes de las vacaciones del mes de agosto que "el legado de Pedro Sánchez será un país asimétrico, con la solidaridad y la justicia quebradas. Ese es el balance real de la gestión de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, que disfruten de sus vacaciones".

Ha proseguido argumentando en Sevilla en una rueda de prensa en la sede regional del PP-A que "María Jesús Montero se va a tomar un descanso después de su implicación en el acuerdo de financiación singular y cupo separatista", del que ha apuntado que va a suponer 25.000 millones en cuanto al traspaso del IRPF y 55.000 millones de cesión total, según una nota de prensa de este partido.

Frente a los intentos de la ministra de desligarse de este acuerdo que rompe la solidaridad entre territorios, Repullo ha evocado las palabras de la consejera de Hacienda de la Generalitat que recalcaban que "sin ella, no hubiésemos llegado hasta aquí", que "estamos aquí por su trabajo y por su convencimiento".

El secretario general del PP-A ha argumentado que se trata de "un año más perdido para España" al argumentar que "un año más para Pedro Sánchez es un año menos para el crecimiento colectivo y para el progreso".

Frente a este escenario, Repullo ha contrapuesto "la gestión transparente y eficaz" que se lleva a cabo en Andalucía, por cuanto "se priman las economías familiares y las mejoras de los servicios públicos".

Ha afeado que de nuevo se cierre la temporada política "sin presupuestos, sin medidas económicas que alivien las economías familiares, con los socios aprovechándose de un Gobierno en minoría. Con más corrupción, con más impuestos, con más polarización y sin gestión".

Repullo ha recordado que "Andalucía necesita un Gobierno de España fuerte y que mire al sur. Un apoyo para seguir mejorando. Un aliado, y no un enemigo. Un estímulo y no un bloqueo", ya que ha afirmado que "a más Sánchez, menos Andalucía", convencido de que "a sus ministros no les interesa esta tierra".

El secretario general de los populares andaluces contrapuso "el crecimiento de Andalucía al ritmo que marca el Gobierno de Juanma Moreno, con sus medidas de estímulo y gestión eficaz" con el "estancamiento del Gobierno central".

Ha sostenido que mientras Sánchez y sus ministros se van de vacaciones en España queda "caos en los trenes, caos en las carreteras y caos en los aeropuertos", así como "precios desorbitados en alquileres vacacionales y supermercados. Vacaciones más caras, y por tanto, vacaciones más cortas".

"Privilegios para los que más tienen y abandono para las comunidades más necesitadas de inversiones, como Andalucía", ha incidido Repullo, quien ha ironizado con que "lo bueno es que por unos días vamos a descansar de sus ocurrencias, del despropósito de sus medidas, de sus mentiras y de sus ataques".

"EL CAMBIO HIGIÉNICO" DE FEIJÓO

El secretario general del Partido Popular Andaluz se ha mostrado esperanzado de que el nuevo curso político pueda traer el esperado cambio al país con Alberto Núñez Feijóo, "un cambio necesario, higiénico, para cerrar una etapa muy oscura de la política en España marcada por el despilfarro, la corrupción y la falta de moral de Pedro Sánchez y su equipo".

No ha dudado en criticar que "una España que ha tenido en el puente de mando a personajes como Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, merece un cambio radical", pues aunque "Pedro Sánchez dice estar optimista, gobierna en minoría y sometido a un chantaje permanente por parte de sus socios".

Repullo ha puesto sobre la mesa la falta de presupuestos y la imposibilidad de Sánchez de sacarlos adelante, o de aprobar leyes de calado. En ese punto ha aprovechado para plantear que, debido a la gestión socialista, "la vivienda está en una situación insostenible", que se suceden "crisis migratorias que es incapaz de gestionar con humanidad y eficacia", que "los juzgados están llenos de causas relacionadas con él, con su familia, con los cargos de máxima confianza de su partido y de su gobierno" y que el PSOE ha pasado a ser un partido "en el que sólo prospera quien aplaude ciegamente al líder".

Si Sánchez se enroca, si persiste en su estrategia de perpetuar un "país asimétrico, con la solidaridad y la justicia quebradas", será "a costa del esfuerzo colectivo de un país que está muy por encima del presidente que los gobierna".

ULTIMÁTUM INTERNACIONAL A SÁNCHEZ Y PROYECCIÓN DE ANDALUCÍA

Repullo ha incidido en la imagen exterior negativa que está granjeando Sánchez para España, a tenor de los titulares de las últimas semanas de prestigiosos medios de comunicación que se han hecho eco de la "corrupción inherente a su Gobierno y a su debilidad parlamentaria", llegando a marcar un ultimátum de no producirse "un cambio real, que obviamente nunca ha llegado".

Ha abundado por el contrario en la proyección que logra Andalucía en la escena internacional a través de la gestión de Juanma Moreno. "En medio de la amenaza provocada por los aranceles, que perjudican a sectores estratégicos de Andalucía, como el agroalimentario y el de la Defensa, con su visita a Japón Moreno vuelve a demostrar la defensa de los intereses de Andalucía, buscando atraer a los grandes inversores mundiales que quieren venir a esta tierra", ha afirmado Repullo.

Ha desplegado las cifras que avalan el "liderazgo en crecimiento económico y fortaleza social" de Andalucía.

"El PIB ha experimentado un avance en torno al 3,2%, situándonos por encima de la media española y europea, y consolidando a Andalucía como uno de los grandes motores económicos del país. Sectores como el turismo, la industria agroalimentaria y el comercio exterior han sido claves en estos récords, tanto en exportaciones como en atracción de nuevas inversiones", ha explicado.

En el ámbito empresarial y laboral, ha añadido, "Andalucía ha superado de nuevo los niveles históricos de creación de empresas, con más de 20.000 nuevas sociedades en el último año" y con Málaga "que se consolida como la tercera provincia más fértil de España en emprendimiento, solo por detrás de Madrid y Barcelona".

Por su parte, "el empleo ha alcanzado también máximos históricos, con la tasa de paro descendiendo ya por debajo del 14,5%", una caída interanual del 7,5% en paro juvenil y una previsión de creación neta de "153.000 empleos entre 2025 y 2026, gracias al buen comportamiento del sector servicios, la recuperación agraria y el empuje de la industria exportadora.

El secretario general del Partido Popular de Andalucía también ha situado cómo, en el plano social, Moreno ha reforzado la inversión pública, batiendo récords en políticas de servicios sociales y dependencia.

"Este año, por primera vez, más de 300.000 personas se benefician de las prestaciones de dependencia en nuestra comunidad. Se han consolidado los planes de igualdad y conciliación, con 44 millones de euros destinados a la corresponsabilidad y a la gratuidad de la educación infantil de 2 años, beneficiando a cerca de 67.000 familias andaluzas".

Repullo ha concluido que "el modelo de futuro es la vía andaluza de Juanma Moreno", con un gobierno "de todas y todos, sin rencores ni muros", "una administración clara y accesible" que "cree en el debate, en los frentes comunes y en el diálogo".