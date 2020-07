El PP no contempla "negociar" con el Gobierno los PGE que le permitan "desarrollar unas políticas letales para España"

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este viernes que su partido "no se plantea una negociación para apoyar" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que diseñe el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, ya que "sería tanto como darle carta blanca apoyando el instrumento económico para unas políticas económicas que están en las antípodas" de lo que los 'populares' representan, y que "son letales para España".

Así lo ha trasladado Cuca Gamarra en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que los Presupuestos Generales del Estado son "el principal instrumento para un proyecto político, un proyecto de gobierno" que "no es el de la oposición ni del PP, que es la alternativa al Gobierno que representan el PSOE y Unidas Podemos".

En esa línea, ha subrayado que los 'populares' defienden "bajadas de impuestos que otros países ya están planteando para reactivar sus economías", y no pueden "apoyar el instrumento económico para desarrollar unas políticas que son letales para España".

Además, ha puesto de relieve que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en un ejercicio poco habitual en él de sinceridad, ha dicho en un medio italiano que no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo con el PP", una postura con la que el líder socialista "se vuelve a situar en el 'no es no', que es el ADN" de Pedro Sánchez, y que "dificulta llegar a esos acuerdos", según ha abundado.

Además, ha apuntado que tanto el Gobierno como los partidos que lo conforman "están en la reconstrucción de la mayoría que sustentó la investidura" de Pedro Sánchez, como, a juicio de Cuca Gamarra, lo demuestran los acuerdos alcanzados "durante la pandemia" del coronavirus con EH Bildu "para la derogación de la reforma laboral", o con ERC "para recuperar las mesas de diálogo y negociación" en torno a Cataluña.

"En eso es en lo que está el Gobierno de PSOE y Podemos", según ha aseverado Cuca Gamarra, quien, no obstante, ha apuntado que, "hasta el último minuto", el PP sí va a "seguir negociando y queriendo llegar a acuerdos" con el PSOE en el marco de la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados, donde "tiene la mano tendida y trabaja en la dirección de buscar esa unidad y acuerdo que los españoles nos demandan".

"CASO IGLESIAS"

Por otro lado, al ser preguntada sobre la conocida como 'pieza Dina', una parte del 'caso Tándem' desgajado a su vez del 'Caso Villarejo' a la que se ha referido como "caso Iglesias", la representante del PP ha subrayado que es "un asunto bastante turbio sobre el que ningún miembro del Gobierno se ha pronunciado".

Ha agregado que "llama especialmente la atención que las mujeres" que forman parte del Ejecutivo, "que siempre presumen de ser feministas, sólo lo sean el 8 de marzo", y no hayan tenido "ningún tipo de reproche" cuando "se habla de retener la tarjeta SIM del móvil de una mujer con un contenido íntimo, como ha revelado" el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y de "no devolver esa tarjeta y destruir ese contenido".

Cuca Gamarra ha subrayado que, al margen de "las conductas machistas y de violencia contra la mujer" que puedan suponer estos comportamientos, también se ha publicado en los medios de comunicación posibles "filtraciones en el ámbito de procedimientos judiciales que tienen que ser aclaradas", y para lo que "el PP ha pedido explicaciones" en el Congreso de los Diputados por parte de Pablo Iglesias.

La vicesecretaria 'popular' también ha criticado el "silencio cómplice" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en torno a esta cuestión, que "hace pensar que a él, con tal de mantenerse en el poder, le vale todo y está dispuesto a que no haya ningún tipo de consecuencia política ante conductas tan reprobables como las que estamos hablando", y que "han sido protagonizadas por el propio Iglesias o afectan al partido de la coalición".

LA NO ELECCIÓN DE CALVIÑO, "UN FRACASO DEL GOBIERNO"

Por otro lado, sobre la no elección de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, al frente del Eurogrupo, Gamarra ha indicado que en el PP lo valoran "en términos de fracaso del Gobierno de España, y directamente del presidente Pedro Sánchez".

En su opinión, "demuestra la falta de confianza que se tiene en el Eurogrupo por las políticas económicas del Gobierno" de PSOE y Unidas Podemos, y al respecto ha expresado la "preocupación" del PP por "la falta de liderazgo que tiene ahora España por el lastre que suponen las políticas" del Ejecutivo de coalición en estos momentos.