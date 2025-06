El PP de Orcera (Jaén) urge al PSOE a convocar una Junta de Seguridad al alertar de continuos robos en el municipio

Archivo - Imagen de archivo de la vista panorámica de Orcera - DO SIERRA DE SEGURA - Archivo

ORCERA (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Orcera (Jaén), Sergio Ruipérez, ha pedido públicamente al alcalde que convoque de forma "inmediata" una Junta Local de Seguridad, al señalar que en las últimas semanas los vecinos "venimos sufriendo una serie de robos en cortijos y en establecimientos que nos tienen en alerta y sumamente preocupados y asustados".

Para el dirigente popular, "lo que más nos preocupa es que el alcalde esté cruzado de brazos", y ha apuntado que lo ocurrido en las últimas semanas "no son uno o dos hechos aislados, sino que Orcera está en la diana de los hurtos ante la falta de seguridad". Ha explicado en una nota de prensa que la convocatoria de una junta de seguridad donde estén presentes todos los grupos de la corporación y donde "podamos coordinar y pedir una mayor presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" es "necesaria".

Asimismo, ha insistido en que el alcalde, "compañero socialista del subdelegado del Gobierno, debería solicitar una mayor presencia en el municipio de la Guardia Civil". Para el portavoz, Orcera es el ejemplo de "la desprotección en la que Pedro Sánchez está dejando a los pueblos de interior". Señala que en el mundo rural "estamos vendidos a los ladrones por el desmantelamiento de efectivos como consecuencia de la gestión del Gobierno de Sánchez".

Ruipérez ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "se haya centrado en tapar las vergüenzas de Sánchez, en ser protector de un Gobierno perjudicial para nuestro país, en el que la mafia se ha incrustado, mientras ha olvidado sus funciones que son, entre otras, cuidar de los españoles y velar por su seguridad". "Los orcereños queremos protección, queremos defensa, queremos seguridad, estar tranquilos, y el alcalde del PSOE no puede estar cruzado de brazos", ha pedido.

Ha concluido asegurando que "en Orcera no estamos protegidos, y somos el ejemplo de que no hay preocupación por parte del Gobierno de Sánchez por proteger a los municipios, por eso desde el PP siempre hemos rechazado y lo seguiremos haciendo que el mundo rural pierda efectivos de la Guardia Civil, porque no somos ciudadanos de segunda ni de tercera, somos españoles que merecemos las mismas garantías".