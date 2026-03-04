El PP pide a la Diputación de Jaén asumir la gestión de expedientes de inmuebles en ruina ante derrumbes por el temporal

Vivienda acordonada tras su derrumbe. - PP DE JAÉN

JAÉN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha solicitado a esta administración que asuma "la gestión de los expedientes de ruina en los pequeños ayuntamientos para garantizar la seguridad ciudadana", ante "la oleada de derrumbes por el temporal".

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el diputado 'popular' Nicolás Grimaldos, quien ha afirmado que el tren de borrascas "ha agravado un problema que ya era preocupante": el aumento de viviendas en estado de ruina en numerosos municipios jiennenses.

En este sentido, ha afirmado que fachadas desprendidas, muros vencidos y casas colapsadas evidencian un riesgo cierto para la seguridad de los vecinos, una situación que va a más por la despoblación.

"No hablamos de estética ni de urbanismo; hablamos de riesgo físico para las personas", ha dicho Grimaldos, quien ha reclamando un plan urgente que ponga en marcha un servicio provincial de asistencia técnica y financiera.

Ha alertado sobre "casos alarmantes" en localidades como Villanueva del Arzobispo, Sorihuela del Guadalimar y otros puntos de El Condado, donde el temporal ha terminado colapsando numerosas estructuras ya debilitadas por el nulo mantenimiento.

Grimaldos ha apuntado que el PP ya defendió esta iniciativa en el pleno provincial y encontró "el voto en contra del PSOE". "Tristemente, el temporal nos ha dado la razón de la forma más cruda. No entendemos que se rechazara proteger a los jiennenses cuando la Diputación, como ayuntamiento de ayuntamientos, debe ser la que asuma la ejecución subsidiaria de estas ruinas", ha lamentado.

El diputado 'popular' ha advertido de que la realidad de los pequeños municipios "es crítica", ya que "carecen de arquitectos municipales y de presupuesto para afrontar demoliciones que pueden costar decenas de miles de euros".

"Los alcaldes no pueden elegir entre pagar la luz o tirar una casa que se cae a pedazos. Es una competencia impropia que les desborda. No pueden estar solos ante un problema que va a más con el cambio climático y el abandono de inmuebles", ha añadido.

Por último, ha preguntado al equipo de gobierno socialista "si algunos ayuntamientos están recibiendo asesoramiento en este asunto mientras no se da el mismo respaldo a otros", porque "cualquier discriminación sería muy difícil de justificar".

"La lluvia y el viento no avisan, pero la Administración sí tiene la obligación de estar preparada. Cada día que la Diputación mira hacia otro lado, aumenta el riesgo de una desgracia en nuestras calles", ha concluido.