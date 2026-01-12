El PP pide explicaciones por cortes en servicios de Internet y teléfono que afectaron a Ítrabo (Granada) tras Año Nuevo

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ítrabo, Miguel Sánchez - PP

ÍTRABO (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ítrabo, Miguel Sánchez, ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno ordinario de este municipio de la comarca de la costa de Granada tras los "graves" cortes de servicios de Internet y telefonía que ha explicado que han afectado al municipio "durante cuatro días consecutivos a principios de año".

En una nota de prensa, Sánchez ha calificado de "inaceptable" que los vecinos de Ítrabo, con una población de unas 1.020 personas según la última revisión del padrón, "hayan permanecido incomunicados entre el 4 y el 7 de enero, coincidiendo con el final del periodo navideño".

"Hemos vivido una situación de abandono. Durante cuatro días, muchos de nuestros vecinos, especialmente los de avanzada edad, no han podido contactar con sus familiares, centros médicos ni servicios de emergencia", ha señalado el portavoz.

Desde el PP han criticado "la falta de información y previsión" por parte del equipo de gobierno municipal, del PSOE, ante una incidencia que afectó a la zona de cobertura de la torre Ítrabo-Bodíjar. Para Sánchez, "la corporación debe ser la primera en actuar con diligencia, exigiendo respuestas a las operadoras y manteniendo informada a la población, algo que no ha ocurrido de manera satisfactoria".

Además de los problemas de red, la moción también recoge las quejas vecinales por los fallos "reiterados" en la señal de Canal Sur Televisión, un servicio público esencial para el acceso a la información y el entretenimiento de los ciudadanos de Ítrabo.

INFORME DE CAUSAS

"Desde el PP pediremos en el siguiente pleno ordinario que el Ayuntamiento emita un informe público explicando las causas técnicas del corte y qué gestiones realizó con las operadoras que se detallen qué medidas se tomaron para proteger a las personas mayores durante el aislamiento, la creación de un canal o teléfono municipal de incidencias para informar a los vecinos en tiempo real ante futuras interrupciones así como instar a las administraciones supramunicipales competentes a que revisen las instalaciones".

"No queremos que Ítrabo sea un municipio de segunda en cuanto a conectividad. Exigimos que se den la cara y se trabaje para que las comunicaciones sean fiables y seguras para todos", ha concluido el portavoz popular.