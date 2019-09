PP-A pide a Montero que no meta en "líos" a Andalucía, que "no necesita" dotación por FLA, sino los 1.350 millones

Publicado 18/09/2019 13:19:17 CET

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha exigido este miércoles a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que no meta en "líos" a Andalucía porque esta comunidad "no necesita" una dotación extra de 160 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sino que se le paguen los 1.350 millones de euros que se le deben por liquidación del IVA y anticipos a cuenta.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, después de que la ministra de Hacienda haya anunciado este martes que su departamento abonará lo que se denomina extra FLA a todas las autonomías que les corresponda entre las que ha mencionado a Andalucía, después del acuerdo alcanzado con la Comunidad Valenciana a este respecto.

Según Nieto, la ministra anuncia hoy que Andalucía va a recibir 160 millones de euros, que es la cantidad que se corresponde con la desviación del déficit en el año 2018, cuando todavía gobernaba en Andalucía el PSOE-A y ella misma fue la consejera "responsable", al menos hasta el mes de junio porque dejó el cargo para ocupar el de ministra, de esa desviación del déficit.

Ante esto, el portavoz popular ha explicado que Andalucía "no tiene un problema de tesorería y salió del modelo de transferencias a través del FLA hace algo un tiempo, mientras que Valencia no lo hizo porque sí tiene problemas de liquidez serios". Ha indicado que a ellos les parece bien lo de Comunidad Valenciana y que se le dé lo que le corresponde, pero que se pague también a Andalucía lo que le corresponde, como son 1.350 millones, por el mecanismo pertinente.

"Que haya un FLA extraordinario para los que necesiten FLA, pero nosotros no necesitamos FLA", ha insistido Nieto, quien ha recalcado que Andalucía lo que necesita es que se le paguen los 1.350 millones por las entregas a cuenta y liquidación del IVA y no que se "inventen fórmulas raras". "Que nos paguen lo que es nuestro por el sistema normal y que el Gobierno andaluz lo pueda destinar a lo que entienda que es necesario", ha señalado.

"Que no nos metan en este lío porque no nos corresponde. No hemos pedido ninguna ayuda a través del FLA", ha indicado Nieto, quien ha recordado que fue la propia Montero, en su etapa como consejera de Hacienda en la Junta, la que renunció a ese sistema de financiación y, por tanto, Andalucía "no está constreñida por ese modelo".

Ha insistido en que el sistema que quiere aplicar la ministra no es de aplicación a Andalucía, porque esta comunidad "no está sujeta" al modelo del FLA.

Para José Antonio Nieto, a cada comunidad habrá que hacerle los pagos que le correspondan por el sistema pertinente. "Cada comunidad tiene perfectamente fijado su modelo y no queremos que el caos socialista sea el de todas las comunidades", ha apuntado el portavoz parlamentario del PP-A, quien ha señalado que si hay alguna situación jurídica un poco más dudosa, que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y se debata allí.

Ha insistido en denunciar el "desprecio" del Gobierno de Pedro Sánchez a la autonomía andaluza y a las leyes que rigen el sostenimiento económico de esta comunidad, al no pagar a Andalucía los 1.350 millones de euros que le corresponden.

Para Nieto, lo "triste" también es que no haya habido ni un solo representante del PSOE-A que le exija a Pedro Sánchez que con Andalucía "no se juega" y que se tiene que pagar lo que se debe a los andaluces.