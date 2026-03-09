El PP pide la reparación "urgente" del muro de la plaza de toros de Orcera (Jaén)

JAÉN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido al alcalde de Orcera (Jaén), Juan Francisco Fernández (PSOE), que de manera "urgente" acometa obras para reparar el muro de la plaza de toros, que se encuentra en "muy mal estado" tras el tren de borrascas de enero y febrero.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Orcera, Sergio Ruipérez, ha manifestado que el temporal "no puede servir de excusa para dejar morir un lugar emblemático de Orcera y que forma parte del patrimonio cultural".

"La dejadez y la falta de inversión en un edificio histórico han contribuido al derrumbamiento. Si la plaza hubiese estado bien conservada y se hubiese invertido en las reparaciones que necesitaba, quizá los destrozos no hubiesen sido tan graves", ha apuntado el portavoz popular.

En este sentido ha explicado que lo oportuno es que los técnicos hagan una valoración exhaustiva de los daños y, si el informe concluye que hay más zonas dañadas, se reformen en su totalidad para que la plaza vuelva a su estado original.

El PP ha subrayado el valor patrimonial dela plaza de toros de Orcera y la del paraje en el que se encuentra ya que está construida en el antiguo solar del convento y antiguo monasterio franciscano de Nuestra señora de la Peña. Para Ruipérez, "no actuar de forma inmediata en la plaza de toros es un ataque a nuestra historia y a nuestro legado".