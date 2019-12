PP-A propone declaración institucional del Parlamento de rechazo a la "intervención" de Andalucía

Publicado 18/12/2019 13:44:19 CET

SEVILLA 18 (EUROPA PRESS)

El PP-A ha anunciado este miércoles que ha trasladado a los demás grupos parlamentarios una propuesta de declaración institucional para que el Parlamento de Andalucía exprese de manera unánime su rechazo a la "intervención" de Andalucía que supone la decisión del Gobierno central de impedir su salida a los mercados financieros.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, quien ha confiado en que exista la unanimidad de todos los grupos para que el Pleno de la Cámara pueda emitir en su sesión de este miércoles o jueves esa declaración institucional. Ha pedido al PSOE-A que anteponga los intereses de los andaluces a los de las siglas o a los "intereses personales" de su secretaria general, Susana Díaz.

Con la declaración institucional, según ha añadido, se pretende condenar la actitud del Gobierno central de impedir la salida de Andalucía a los mercados financieros y se pide que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, reconsidere esa decisión y permita que esta comunidad pueda beneficiarse de la mejora de crédito y de imagen que hemos tenido en los últimos tiempos y que ello permita financiarnos mejor, reordenar nuestra deuda y garantizar mejores servicios incrementando la partidas para los servicios públicos esenciales.

Para Nieto, la decisión del Gobierno central supone, sin duda, una "intervención real" de Andalucía, además de una "medida vengativa", y ha dicho que si alguien piensa es una exageración hablar de intervención que eche un vistazo a las manifestaciones que hacía la Montero en su etapa de consejera andaluza de Hacienda cuando pedía al Ministerio de Hacienda, en la etapa de Cristóbal Montoro de ministro, la salida a los mercado internacionales y esa petición no era aceptada.

El portavoz popular ha defendido que Andalucía tiene capacidad y prestigio de sobra para ir a los mercados financieros, y eso no se puede impedir por el "capricho e irresponsablidad" de la ministra de Hacienda, que fue precisamente la "responsable" de incumplir en el año 2018 con los objetivos de estabilidad presupuestaria en su etapa como consejera andaluza del ramo.

Ha querido dejar claro que el PP-A va a defender y reivindicar la autonomía económica y política de Andalucía y que no se limite la posibilidad de acudir a los mercados financieros, porque ello supondría "atar de pies y manos a la Junta en la gestión ordinaria y financiera de nuestra tierra".

Asimismo, Nieto ha criticado la actitud del Gobierno central con las comunidades porque no les ha abonado aún el dinero que les corresponde por la liquidación del IVA. Preguntado sobre si Andalucía podría incumplir el objetivo de déficit en 2019 por el hecho de que no haya llegado ese dinero, ha apuntado que todas las comunidades hicieron sus presupuestos para este ejercicio contando con el pago del dinero de la liquidación del IVA. Lo más razonable, según ha recalcado, sería que el Gobierno central cumpla y pague lo que debe, y así todo el mundo tendrá la seguridad de que Andalucía cumplirá.

En cuanto al hecho de que Vox haya criticado que el Gobierno andaluz no le diera cuenta de la llegada de la carta del Ministerio de Hacienda, Nieto ha explicado que esa misiva llegó a las dependencias de la Consejería de Hacienda el día 10 de este mes y que los días 11 y 12 el consejero estaba inmerso en el debate final del Presupuesto de la comunidad para 2020, de manera que no fue hasta el día 13 cuando no se pudo analizar en profundidad el escrito. Ha apuntado que ese fue el motivo de que no se hiciera mención en el debate final.

En cualquier caso, Nieto ha querido garantizar a Vox que el PP-A siempre cumple sus compromisos con los andaluces y los que firma con otros partidos y que no va a haber "ningún tipo de ajuste en ninguna política social".